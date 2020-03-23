口罩很多盡量買！陳時中：1400萬片口罩2.0已送到超商包裝中

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者徐斌慎攝）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，「口罩實名制2.0」將於3月25日起進行第二輪線上預購，歡迎有需求的民眾上網訂購。陳時中表示準備兩週1400萬片口罩的量，不用抽籤就可購買，還會再擴大購買管道。

針對媒體詢問口罩實名制2.0的準備量，陳時中表示，目前已經準備了兩週1400萬片的量，現在口罩都已送到超商那邊再進行包裝當中，陳時中笑道，就像蘇院長說的，「貨很多盡量買」，要大家不用擔心，未來會再研擬擴大購買的管道與方法，讓更多人可以在更短的時間內買到口罩，促進方便性及增加涵蓋率。

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▲口罩2.0第二輪時間表（圖／衛生福利部）

但陳時中也提醒，近來看到有報章媒體報導口罩亂丟的情形增加，希望國人都能謹慎使用口罩，不要亂丟垃圾。

指揮中心指出，第二輪預購流程與第一輪相同，期程縮短一個星期，使民眾在7天內就可取得口罩，避免造成像第一輪出現許多人可能等太久，所以乾脆放棄不付款的情況發生。

口罩2.0流程：

1.3月25日(三)上午8時至3月27日(五)晚上8時，使用健保卡/自然人憑證或健保快易通APP進行認證預購。

2.成功預購者於3月28日(六)上午8時至3月30日(一)晚上8時內以 ATM轉帳、信用卡方式完成付款。

3.交易成功後，3月31日(二)至4月1日(三)以簡訊發送取貨序號。

4.4月2日(四)至4月8日(三)，持序號及訂購人證件(身分證、健保卡或駕照)，至指定取貨超商的Kiosk服務機台(如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK‧go)輸入取貨序號及身分證字號後，列印取貨單(小白單)，至超商櫃台領取口罩。

