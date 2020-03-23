館長痛罵居家檢疫偷跑：跟殺人未遂差不多　只罰100萬「台灣遲早掛掉」

▲館長痛批，居家檢疫偷跑行為根本殺人未遂。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎疫情造成台灣將會達有6萬人必須居家檢疫，日前發生居家檢疫人士跑夜店更是讓全國民眾毛骨悚然！對此館長在臉書直播中痛批，居家檢疫偷跑的行為根本殺人未遂！如果現在的罰則只有100萬台灣遲早會掛掉。

館長在直播中表示，對於居家檢疫偷跑的罰則，如果只有罰100萬根本無法根治這種現象，因為罰100萬對這些人根本不痛不癢，如果對方沒有錢，根本不能拿他們怎麼辦。

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館長認為，如果居家檢疫者跑出去，就是一種威脅他人生命財產安全的行為，那間夜店還因此暫停營業，那這些業者的損失要怎麼辦？這些業者以後要怎麼做生意？這樣對業者很不公平，如果只是罰錢根本不痛不癢，應該要關個2~3年，因為這些人根本意圖散播傳染病，威脅他人生命財產安全。

▲大安警方22日凌晨在東區知名夜店逮到一名須居家檢疫卻到夜店飲酒消費的男子。（圖／記者張君豪翻攝）



館長說，台灣的防疫做得很好，但是台灣的法律規定得非常爛，如果法律再不提升罰則的話「台灣遲早掛掉」現在出問題的不外乎回國居家檢疫的人士，這些居家檢疫的人當中，絕對會有害群之馬「會害死我們台灣人」，希望政府對這些人重罰，不是只有罰錢，而是要有刑事責任，否則台灣到最後真的會掛掉。

館長向政府呼籲，如果台灣居家隔離、居家檢疫這一點做不好，老是有人趴趴走，只有罰100萬趴趴走的情況還是會發生，應該要重罰，把這種行為當成殺人未遂來偵辦，或者立一個新法例如「意圖散播傳染病」等等，這樣的行為跟殺人未遂差不多了，希望政府盡快立法「硬起來」。

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