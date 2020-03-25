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花蓮男控澳門返國女違防疫規定　臉書散佈假消息...最高罰300萬

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▲▼蘇姓男子在臉書社團貼假消息，警方依違反傳染病防治法究辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲蘇姓男子在臉書社團貼假消息，警方依違反傳染病防治法究辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／花蓮報導

花蓮縣刑大日前接獲衛生局及警政署交查，有名男子在臉書社團貼文，指稱一名女子在澳門賭場工作，場內有賭客因新冠肺炎染病死亡，女子返國卻沒遵守居家檢疫規定，到處趴趴造，還去探訪鄉下親友，經調查卻無此事，男子根本誣指並散佈謠言，將他依法移送法辦。

警方表示，2月間一名蘇姓男子在臉書社團「花蓮同鄉會」貼文，指稱A姓女子在澳門賭場工作，賭場內有2人感染新冠肺炎病毒，其中一人已經死亡，A女返國後，必須進行居家檢疫14天，卻從北部開車往花蓮，還到鄉下探訪阿公阿嬤，造成當地民眾恐慌，A女親友也因此生活受到干擾。

花蓮縣刑事警察大隊獲報後，向當地衛生局管制人員及村里長查證，發現根本並非蘇男臉書貼文所陳述，隨即約談他到案說明，他向警方坦承沒有具體事證就貼文指控，對於散佈假消息感到後悔，訊後依傳染病防治法移送花蓮地方檢察署偵辦。

警方呼籲居家檢疫及居家隔離之民眾，應確實遵守規定，絕不可外出或趴趴走，警方可透過防疫手機定位系統及警方的M-POLICE進行查察，民眾切勿心存僥倖；另外對於防疫期間散佈不實訊息者，警方將積極偵辦，以正視聽。

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