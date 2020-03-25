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因應疫情　輝達擴大提供90天免費虛擬GPU支援遠端工作者

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▲▼輝達（nVidia）執行長黃仁勳。（圖／業者提供）

▲輝達（nVidia）執行長黃仁勳。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）今（25）日宣布，因應新冠肺炎(COVID-19) 疫情，輝達擴展對虛擬GPU軟體（vGPU）的免費存取以支援遠端工作者，加速的虛擬桌面基礎架構，協助其員工在任何地方工作與進行協同作業。

因越來越多企業需要快速支援進行遠端工作的員工，NVIDIA提供90天的免費虛擬GPU軟體評估授權數將從128個增加至500個，為遠端工作者提供關鍵的安全性與效能；此外，企業還能臨時將NVIDIA GPU用於其它專案以支援遠端工作者。

包括醫療保健業者從新的地點提供醫療服務、學校正在擴大虛擬教室的規模、無需要在多個螢幕上處理資料的金融從業人員、進行研究的科學家，或是從事圖形密集型應用程式的設計師等，皆面臨各種處理需求的作業負載。

NVIDIA vGPU 軟體在虛擬機器監視器、平台、使用者應用程式與管理軟體的廣泛生態系中皆已獲得認證，可協助IT團隊快速擴展對遠端工作者的支援。企業可以透過所有基於Pascal、Volta與Turing架構的NVIDIA GPU安裝vGPU軟體授權，以便從本地資料中心部署虛擬工作站、運算資源與VDI，這些GPU包括 NVIDIA Quadro RTX 6000 與 RTX 8000 GPU，以及 NVIDIA M10 與 M60 GPU。

取得vGPU軟體有三種方式：

一，NVIDIA GRID 軟體透過虛擬化系統與應用程式的回應式虛擬桌面基礎架構 (Virtual Desktop Infrastructure; VDI) 提供給知識型工作者。
二，NVIDIA Quadro 虛擬資料中心工作站軟體使用高階繪圖應用程式，為創作者提供工作站級的效能。
三，NVIDIA 虛擬化運算伺服器軟體透過虛擬化的GPU 加速伺服器，為運算最密集的作業負載提供支援，如人工智慧、深度學習與虛擬機器上的資料科學等。

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