侯友宜臨檢「發採通」　稽查KTV時間、地點全都露

▲侯友宜22日召開第27次一級應變會議。（圖／新北市政府提供）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延，新北市長侯友宜22日召開第27次一級應變會議，會中指示今晚將進行公安防疫臨檢，他將親自帶隊至KTV等室內密閉場域，進行查察關懷是否有防疫突破口，避免防疫陣線潰堤。不過，隨後新北市新聞局發布臨檢的「採訪通知」，包括臨檢KTV的時間、地點全都曝光。

根據新北市新聞局稍早發布採訪通知，寫下「3/22（日）新增行程 22：00新北市公安防疫臨檢」，將分別視察星聚點KTV板橋館、錢櫃板橋館前店，時間、地點全部曝光給媒體。

▲侯友宜22日到KTV進行防疫臨檢發布採訪通知。（圖／翻攝自LINE）

侯友宜22日召開第27次一級應變會議，他在會中表示，第二波疫情來勢洶洶，境外移入個案不斷攀升，新北市從18日到21日，境外移入確診個案增加了1倍，新增了23例，除宣導市民不要到密閉室內空間聚集，也呼籲私人場館業者應善盡責任，應考量彈性的人流管控。此外，侯友宜也在會中宣布，新北市今晚將進行公安防疫臨檢，他將親帶隊至KTV等室內密閉場域進行查察關懷是否有防疫突破口，避免防疫陣線潰堤。

侯友宜強調，所有市府對外開放的公有封閉型場館要暫停開放14天，並要求各局處強力宣導市民不要到密閉室內空間聚集、活動，多去規劃並做好各種預防管制措施，避免民眾趴趴走，造成社區感染的突破口，進而對醫療體系造成嚴重衝擊。他也呼籲私人場館業者應善盡責任，除在日常營運時落實防疫工作外，也應考量彈性的人流管控。

侯友宜指示，今天晚間新北市所有轄區全面啟動私有場館的查察關懷行動，針對新北市內諸如KTV等室內密閉空間進行查察，確保境外回國應居家檢疫民眾，沒有在這類場所出入，造成防疫破口，他將親帶隊，由警察局、消防局、衛生局和區公所等組成的聯合查察關懷小組，至現場實地查核了解。