　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網傳確診足跡害診所停業+強逼護師小孩隔離　護師工會批：霸凌風氣不可長！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲高雄市五甲上文診所遭到「網路流言」，被迫停業14天 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市五甲上文診所遭到「網路流言」影響，被迫停業14天 。（圖／記者洪正達攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市有3位民眾參加土耳其旅遊團，16日被確診感染上新冠肺炎，不過在確診當天，卻有民眾在網路上「公告」這3名病例在高雄的活動史，其中包含位在五甲的尚文診所，造成診所護理人員被同學家長連署要「隔離」，讓衛生局不禁痛批根本是獵巫行為。對此，台灣護師工會也發出聲明稿，痛批「霸凌風氣不可長」，希望政府嚴懲散布假消息人員。

▲網傳高雄確診3病例相關行程，衛生局證實為假訊息，恐要開罰！勿再流傳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲網傳高雄確診3病例相關行程，衛生局證實為假訊息，恐要開罰！勿再流傳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

有民眾在網路上公告確診病例的活動史，其中包刮五甲上文診所，不過高雄市衛生局在案發當天即出面說明，患者確實有到診所就醫，不過並沒有進到診所內，而是在騎樓進行簡採，因此診所內的醫護人員並不在自主居家管理的匡列範圍。不過現在卻又傳出，診所護理人員的小孩竟遭到同學家長們連署，要求小朋友「請假」14天，種種流言紛擾，讓上文診所只好貼出公告停業14天。但消息一出，也讓衛生局簡任技正潘炤穎痛批：「這不是防疫，是獵巫」。

▲高雄市五甲上文診所遭到「網路流言」，被迫停業14天 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市五甲上文診所遭到「網路流言」，被迫停業14天 。（圖／記者洪正達攝）

針對醫護人遭到霸凌事件，台灣護師醫療產業工會發出聲明質疑，「疫情爆發，政府也第一線要求醫護人員不得出國，但卻允許國人出國」，更痛批：「醫護人員堅持站在第一線照顧人民健康，但為何要被歧視？」

護師工會理事長陳玉鳳更提出質疑，幼稚園家長聯合要求護理師小孩請假在家14天，導致小孩的受教權受侵害，這些聯合要求請假的家長，是否有違反強制罪嫌移？

霸凌風氣不可長！陳玉鳳表示，日前藥師協助購買口罩，被民眾要求下跪道歉，陳時中部長霸氣要求最嚴厲處分，台北地檢署立即分案調查，這次是高雄護理師小孩遭霸凌，政府也應嚴懲散布謠言的民眾，並且對診所及護理人員負起賠償責任。

▲台灣護師工會針對高雄醫護遭霸凌發出聲明稿。（翻攝自／台灣護師醫療產業工會臉書）

▲台灣護師工會針對高雄醫護遭霸凌發出聲明稿。（翻攝自／台灣護師醫療產業工會臉書）

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

高雄逾3000人居家檢疫！2個月裁罰數曝光...這款行為最多人挨罰

沒「性趣」讓女友急死了！嗆男大生：不開機就分手　3關鍵搶救房事大作戰

ET快訊
居家檢疫、隔離者禁止趴趴走　指揮中心：警察臨檢都抓的到
中國大陸稱連3天「境內零確診」　陳時中：姑且聽之，病毒很狡猾
中研院群聚4人感染！指揮中心：老師到美國開會染病回台傳3人
養護機構護理師確診！陳時中「半夜奔現場指揮」：全面清空消毒
張上淳兒子出國滑雪惹議！陳時中回應了
自覺發燒未就醫「養護機構護理師」確診！掌握接觸者共95人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「居家隔離檢疫」偷溜出門　陳時中撂狠話：不要心存僥倖，一定找到底！

網傳確診足跡害診所停業+強逼護師小孩隔離　護師工會批：霸凌風氣不可長！

機組員豁免居家檢疫14天不用怕　陳時中：是時間放寬，不是措施

養護機構護理師「就醫後有上班」　指揮中心：機構內感染可能性較小！

我國口罩若充足「該優先援助哪國？」　網大推美、日...他卻搖頭

影／中國大陸稱連3天「境內零確診」　陳時中：姑且聽之，病毒很狡猾

影／台首宗養護機構護理師確診！陳時中「半夜奔現場指揮」：全面清空消毒

影／張上淳兒子出國滑雪惹議！陳時中兩度嚴肅回應了

影／中研院4人群聚感染！老師到美國染病回台傳3人

若搭機前發燒被拒載怎麼辦？　指揮中心曝SOP：納入居家檢疫

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

戲精妹模仿美劇激動派演出！　媽上時事字幕...網讚：太有才

《青春2》劉雨昕《NO JOKE》帥氣奪A！　Lisa超喜歡：你就是我等待的人

旅英媽媽憂歐洲疫情想返台！　Po文放棄「怕成為醫療負擔」

「居家隔離檢疫」偷溜出門　陳時中撂狠話：不要心存僥倖，一定找到底！

網傳確診足跡害診所停業+強逼護師小孩隔離　護師工會批：霸凌風氣不可長！

機組員豁免居家檢疫14天不用怕　陳時中：是時間放寬，不是措施

養護機構護理師「就醫後有上班」　指揮中心：機構內感染可能性較小！

我國口罩若充足「該優先援助哪國？」　網大推美、日...他卻搖頭

影／中國大陸稱連3天「境內零確診」　陳時中：姑且聽之，病毒很狡猾

影／台首宗養護機構護理師確診！陳時中「半夜奔現場指揮」：全面清空消毒

影／張上淳兒子出國滑雪惹議！陳時中兩度嚴肅回應了

影／中研院4人群聚感染！老師到美國染病回台傳3人

若搭機前發燒被拒載怎麼辦？　指揮中心曝SOP：納入居家檢疫

居家檢疫男趴走北市東區　還上知名夜店喝酒...警當場抓人送裁罰

新冠肺炎傷經濟　湖北對貧困者一人發4萬3標準補貼

中風翁離家癱坐路旁　警透過人臉辨識助返家

被分手竟撂妹子狠甩國中女2巴掌　校長：沒打很多下…不是霸凌！

東奧延期超難！「選手+場館」成關鍵　嚴重恐上國際體育仲裁法庭

白金漢宮工作人員上周確診！　英媒：女王當時還在倫敦…急撤溫莎堡

打破安全運行週期！　陸協助巴基斯坦「核電技術再升級」

「居家隔離檢疫」偷溜出門　陳時中撂狠話：不要心存僥倖，一定找到底！

電音趴全取消！Martin Garrix宣布「24小時直播表演」　網嗨爆：悶好久了

網傳確診足跡害診所停業+強逼護師小孩隔離　護師工會批：霸凌風氣不可長！

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

生活熱門新聞

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

醫爆：張上淳兒出國滑雪

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

台灣現「零星社區感染」！專家籲最好戴口罩

快訊／新冠肺炎再新增16例！　13境外移入、3本土

義大利YouTuber嗨喊「趕在關門前飛來！」

女子想延後婚宴　餐廳回：已經備料了

自覺發燒未就醫「養護機構護理師」確診！　掌握接觸者共95人

趁亂囤2萬9000片口罩　7人下場超慘

女友急死了！放話男大生「不開機就分手」

新冠肺炎再增3例本土！　20多歲女感染源不明

萬人歸國！醫曝隱性被傳染高危險族群：可能社區感染

張上淳兒子出國惹議！陳時中：沒違反規定

更多熱門

相關新聞

義大利最安全小島　老人獨居30年：學習面對孤獨

義大利最安全小島　老人獨居30年：學習面對孤獨

疫情延燒義大利，目前已有超過5萬3000多人確診，4800多人死亡，到哪裡都不安全，只能待在家。義大利西邊有一座叫做布德利（Isle of Budelli）的小島，上面住著81歲的老先生莫蘭迪（Mauro Morandi），他從1989年就住在島上，離群索居超過30年，常常在IG上分享島上生活，那些美麗的照片讓他意外成為網紅，也讓他成為這波疫情下最安全的義大利人。

川普堅稱中國病毒　亞裔頻遭攻擊

川普堅稱中國病毒　亞裔頻遭攻擊

得知有台灣體育選手確診奧原希望憂心

得知有台灣體育選手確診奧原希望憂心

父親因新冠肺炎逝！女星悲曝最後一張照片

父親因新冠肺炎逝！女星悲曝最後一張照片

運動員染新冠？　醫曝危險開窗期

運動員染新冠？　醫曝危險開窗期

關鍵字：

高雄市新冠肺炎護師工會霸凌

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

醫爆：張上淳兒出國滑雪

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

韓「N號房」未成年女學生遭性虐！女星氣憤連署

爺抱金孫餵狗　突遭狂咬噴血慘死

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

大醫王發明防護箱！美國醫界也求援

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

歐陽靖曝「日本人1習慣」抑制疫情

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

還原國中生刺殺案　父母靈堂下跪

台灣現「零星社區感染」！專家籲最好戴口罩

佐藤健打電話來了！台灣粉絲尖叫對話內容曝光

偷聽民眾真實評價　謝忻哭了！

更多

最夯影音

更多
當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵
時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面