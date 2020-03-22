網傳確診足跡害診所停業+強逼護師小孩隔離　護師工會批：霸凌風氣不可長！

▲高雄市五甲上文診所遭到「網路流言」影響，被迫停業14天 。（圖／記者洪正達攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市有3位民眾參加土耳其旅遊團，16日被確診感染上新冠肺炎，不過在確診當天，卻有民眾在網路上「公告」這3名病例在高雄的活動史，其中包含位在五甲的尚文診所，造成診所護理人員被同學家長連署要「隔離」，讓衛生局不禁痛批根本是獵巫行為。對此，台灣護師工會也發出聲明稿，痛批「霸凌風氣不可長」，希望政府嚴懲散布假消息人員。

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▲網傳高雄確診3病例相關行程，衛生局證實為假訊息，恐要開罰！勿再流傳 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

有民眾在網路上公告確診病例的活動史，其中包刮五甲上文診所，不過高雄市衛生局在案發當天即出面說明，患者確實有到診所就醫，不過並沒有進到診所內，而是在騎樓進行簡採，因此診所內的醫護人員並不在自主居家管理的匡列範圍。不過現在卻又傳出，診所護理人員的小孩竟遭到同學家長們連署，要求小朋友「請假」14天，種種流言紛擾，讓上文診所只好貼出公告停業14天。但消息一出，也讓衛生局簡任技正潘炤穎痛批：「這不是防疫，是獵巫」。

▲高雄市五甲上文診所遭到「網路流言」，被迫停業14天 。（圖／記者洪正達攝）

針對醫護人遭到霸凌事件，台灣護師醫療產業工會發出聲明質疑，「疫情爆發，政府也第一線要求醫護人員不得出國，但卻允許國人出國」，更痛批：「醫護人員堅持站在第一線照顧人民健康，但為何要被歧視？」

護師工會理事長陳玉鳳更提出質疑，幼稚園家長聯合要求護理師小孩請假在家14天，導致小孩的受教權受侵害，這些聯合要求請假的家長，是否有違反強制罪嫌移？

霸凌風氣不可長！陳玉鳳表示，日前藥師協助購買口罩，被民眾要求下跪道歉，陳時中部長霸氣要求最嚴厲處分，台北地檢署立即分案調查，這次是高雄護理師小孩遭霸凌，政府也應嚴懲散布謠言的民眾，並且對診所及護理人員負起賠償責任。

▲台灣護師工會針對高雄醫護遭霸凌發出聲明稿。（翻攝自／台灣護師醫療產業工會臉書）

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