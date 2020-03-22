義大利抗疫「最安全小島」　老人獨居30年：學習面對孤獨

▲獨居在孤島上超過30年的莫蘭迪，表示「連船都不會經過」的島是世界上最安全的地方。（圖／翻攝自IG:maurodabudelli）

實習記者簡立宇／綜合報導

疫情延燒義大利，目前已有超過5萬3000多人確診，4800多人死亡，到哪裡都不安全，只能待在家。義大利西邊有一座叫做布德利（Isle of Budelli）的小島，上面住著81歲的老先生莫蘭迪（Mauro Morandi），他從1989年就住在島上，離群索居超過30年，常常在IG上分享島上生活，那些美麗的照片讓他意外成為網紅，也讓他成為這波疫情下最安全的義大利人。

隸屬馬達萊納群島（Maddalena archipelago）的布德利小島擁有美麗的夕照和海洋，在莫蘭迪的IG上常常可以看到老人與海的浪漫。根據CNN旅遊網報導莫蘭迪之前是位老師，當他第一次來到布德利小島時，就愛上那裡剔透如水晶般的海水與珊瑚沙。

▼島上生活極為養生，莫蘭迪今年已經81歲，他的貓前陣子剛以20歲高壽過世。（圖／翻攝自IG:maurodabudelli）

他接下島上管理人的棒子，在島上31年，有著「義大利魯賓遜」名號。他每晚在石屋中與島中寂靜入眠，清晨與鳥鳴與天光相伴而起。因為獨居生活，他感覺自己是全世界最安全的人。

莫蘭迪表示，「我很好，我不害怕，這裡甚至連船隻都不會經過。」孤島就是抵抗疫情最天然的防護傘。然而他還是擔心住在北義大利莫迪納（Modena）的家人與朋友，另外，因為義大利政府的限制，越來越少人來到小島上，連食物都逐漸短缺。

「我從不感到孤獨」，莫蘭迪說，他平時閱讀量很大，閱讀可以讓人用不同方式思考，也讓人反省過往。他希望所有人能撐過這段艱難的時刻，「待在家裡幾週不值得讓人沮喪，反而可以當作練習尋找靈魂的機會」。