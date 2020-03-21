影／北市將推紓困方案　黃珊珊：就算舉債也不能讓企業倒閉

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，衝擊經濟景氣，台北市長柯文哲20日拋出「營運降5成的企業優先救」想法，對此，副市長黃珊珊21日表示，跟台北市租用市有房地的單位，若可證明其營業額比去年同期降了5成，「市府的地租就等會比例下降」，對象跟程度目前正在討論中，很多大企業受影響，但小型企業也要救，希望有公平的方案，協助大家撐過這段時間，避免還沒被病毒打垮，經濟就先垮。

▲黃珊珊出席飲水思源頭活動。（圖／記者謝盛帆攝）

黃珊珊表示，財政局目前正在彙整各機關單位出租房舍、店舖，還有文化局、體育局委外經營的場館，經營困難在哪裡、影響有多少，統整後才知道紓困空間。黃說，預計週一彙整，因為各單位狀況不一，像地上權、BOT等個案狀況不一樣，金額非常高，不可能同一標準，將分類分級，統整完跟市長報告後再提出整體紓困方案。

至於柯文哲稱營運受影響降5成的企業會優先救，目前有無鎖定對象？黃珊珊表示，跟台北市租用市有房地的單位，若可證明營業額比去年同期降了5成，市府的地租就等比例下降，大概用此思考，如降50%北市，就給予降50%地租，降30%就給降30%地租等，但對象、程度都還在討論中。

而百貨業部分，黃珊珊說，地方稅是房屋稅、地價稅，能夠減少的有限，房屋稅5月開徵，最重要的是「核實」，若你有10層樓辦公室、旅館或百貨店面，實際上關掉3層樓沒有營業，可以通知稅捐處去實質認定，就降這3層樓的房屋稅率，例如本來是課稅3％，可以降到2％，變成非住非營的空戶。

至於地價稅，黃珊珊表示，這部分要有減稅的法律授權，地方政府可以決定緩繳、分期，那是11月開徵，現在沒有那麼急迫，現在急迫的是房屋稅，有些私有房地是提供市政府無償使用的話，甚至可免課徵地價稅，市府會窮盡法律上可以的作為，儘量協助大家減免稅賦。

黃珊珊指出，市長柯文哲已說，今年的歲入可能沒辦法達到目標，「但是今年是關鍵年，即使市府要舉債，也不能讓企業倒閉，要撐過這段期間」。