川普堅稱「中國病毒」！美國亞裔頻遭攻擊　怒斥：仇恨當武器

▲川普頻頻使用「中國病毒」一詞。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國總統川普堅持將2019冠狀病毒疾病（COVID-19）稱作是中國病毒（Chinese virus），對許多亞裔美國人來說，川普遣詞用字引發的效應，有時是暴力的。

川普日復一日針對俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病發表談話，一再將此稱為中國病毒，甚至有攝影記者拍到他的講稿，把原本寫的「冠狀」病毒一字劃掉改成「中國」病毒。

亞裔美國人倡議團體表示，這類語言玩弄數百年來把亞裔描繪為外來、不潔的偏見，且錯誤暗示某個特定族群的人是疫情擴散的罪魁禍首。

儘管美國確診案例似比歐洲來得少，紐約仍發生有男子在地鐵追打一名戴著口罩的亞裔女子，說這名女子「有病」。

本月19日，人權團體推出網站，讓亞裔美國人可以通報與這起大流行病相關的偏見犯罪，用以掌握相關問題擴散程度。

亞太政策暨策劃協會（Asian Pacific Policy and Planning Council）主管庫卡尼（Manjusha Kulkarni）表示，光是頭24小時，他們就收到36件通報。

法新社報導，她指出，其中發生在加州洛杉磯地區一所中學的案例是，有霸凌者猛捶亞裔同學頭部20餘次，指控對方帶有病毒，叫他「滾回」中國。

庫卡尼表示，她把這起暴力視為美國更廣泛、可追溯至「黃禍」歷史背景的一部分，當初這份對亞洲人的疑慮，促使美國於1882年推出「排華法案」，禁止所有華人入籍。

庫卡尼認為事情恐怕會急轉直下，「有部分是因為總統持續把仇恨當作武器，來鎖定特定族群」。

「他有絕佳講壇，因此有了諾大力量。他講話民眾會聽。」

加州大學哈斯汀法學院（University of California Hastings College of the Law）教授吳華揚（Frank H. Wu）表示，亞裔美國人長久以來都被貼上「骯髒」標籤，指現今觀念中，認定「中國餐館」很「髒亂」就是一例。

他同時提到，亞裔美國人仍苦於擺脫「外國人」標籤，「你可以是完全被同化、講一口流利英語的基督徒，不曾踏入中國一步、高度要求衛生標準，卻仍被視為骯髒、疾病的代表。」

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