川普堅稱「中國病毒」！美國亞裔頻遭攻擊　怒斥：仇恨當武器

文/中央社

美國總統川普堅持將2019冠狀病毒疾病(COVID-19)稱作是中國病毒(Chinese virus),對許多亞裔美國人來說,川普遣詞用字引發的效應,有時是暴力的。

川普日復一日針對俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病發表談話,一再將此稱為中國病毒,甚至有攝影記者拍到他的講稿,把原本寫的「冠狀」病毒一字劃掉改成「中國」病毒。

亞裔美國人倡議團體表示,這類語言玩弄數百年來把亞裔描繪為外來、不潔的偏見,且錯誤暗示某個特定族群的人是疫情擴散的罪魁禍首。

儘管美國確診案例似比歐洲來得少,紐約仍發生有男子在地鐵追打一名戴著口罩的亞裔女子,說這名女子「有病」。

本月19日,人權團體推出網站,讓亞裔美國人可以通報與這起大流行病相關的偏見犯罪,用以掌握相關問題擴散程度。

亞太政策暨策劃協會(Asian Pacific Policy and Planning Council)主管庫卡尼(Manjusha Kulkarni)表示,光是頭24小時,他們就收到36件通報。

法新社報導,她指出,其中發生在加州洛杉磯地區一所中學的案例是,有霸凌者猛捶亞裔同學頭部20餘次,指控對方帶有病毒,叫他「滾回」中國。

庫卡尼表示,她把這起暴力視為美國更廣泛、可追溯至「黃禍」歷史背景的一部分,當初這份對亞洲人的疑慮,促使美國於1882年推出「排華法案」,禁止所有華人入籍。

庫卡尼認為事情恐怕會急轉直下,「有部分是因為總統持續把仇恨當作武器,來鎖定特定族群」。

「他有絕佳講壇,因此有了諾大力量。他講話民眾會聽。」

加州大學哈斯汀法學院(University of California Hastings College of the Law)教授吳華揚(Frank H. Wu)表示,亞裔美國人長久以來都被貼上「骯髒」標籤,指現今觀念中,認定「中國餐館」很「髒亂」就是一例。

他同時提到,亞裔美國人仍苦於擺脫「外國人」標籤,「你可以是完全被同化、講一口流利英語的基督徒,不曾踏入中國一步、高度要求衛生標準,卻仍被視為骯髒、疾病的代表。」

