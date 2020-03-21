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快訊／新冠肺炎持續激增！「單日再添18例」全部境外移入

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記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新確診新冠肺炎確定病例18例，多為旅遊或就學，均為境外移入，為12女6男，年齡20多歲至70多歲，入境日介於3月8日至19日，發病日介於3月6日至19日。個案發病前分別有土耳其、美國、法國、英國、埃及、捷克、南非、印尼等國活動史，累積病例達到153案。

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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指揮中心表示，今日新增個案中，案140埃及旅遊團團員，原列為接觸者，居家隔離期間於3月18日發病，經安排就醫及採檢通報，於今日確診；該旅遊團群聚截至目前共7人確診(6名團員、1名接觸者)。

案143、144為一對夫妻，長住捷克，且為案77境外移入個案親人，曾於3月7日至14日間與案77自捷克赴美國探親，案77案143於3月14日發病，案144則於3月6日發病，兩人於3月19日返國入境時由機場採檢送驗，於今日確診。

案148於1月24日至3月15日至美國就學，返國時與案85搭乘同班機，並列為案85接觸者，3月18日發病，經採檢通報於今日確診。

▲▼21日新增18例新冠肺炎確診案例。（圖／指揮中心提供）

▲21日新增18例新冠肺炎確診案例。（圖／指揮中心提供）*點圖可放大

案150為案133家人，1月14日至3月14日至英國就學，3月14日與案133一同返國，3月19日發病，經檢驗於今日確診。案150雖列為案133接觸者，但其返台後活動史單純，研判於英國感染的可能性較高，為境外移入。其餘13例境外移入病例均為獨立個案，出國目的多以就學、旅遊為主，部分為工作，詳情請參閱新聞稿附件。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

▲▼153,肺炎,成長圖。（圖／楊殿宏製）

▲3月21日全台確診數已達153人。（圖／楊殿宏製）

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