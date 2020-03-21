台灣已社區感染？　林靜儀：鄰居、同事99.9％跟你一樣

▲林靜儀。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心21日宣布，國內新增18例，多為旅遊或就學，均境外移入。指揮官陳時中說明，半個月內僅7例本土案例，僅2例仍在釐清感染源，不到社區感染。前民進黨立委林靜儀也表示，「焦慮不會讓你免於感染，只會因為睡眠不足而降低你的抵抗力」，台灣目前不是歐美中國那樣社區爆發的狀況。

林靜儀21日在臉書指出，「你的鄰居，你的社區住戶，你的上班同事，99.9％跟你一樣都是沒有武漢肺炎的人」，這批入境者雖多，但不要想像每個人都是感染者，這樣空服員不會崩潰嗎？航空公司也有保護自己的員工的需求與評估。

林靜儀認為，除非有比指揮中心更清楚各級收治床數、更了解檢驗能量、更清楚每日入境數量和邊境管理資源、更了解各種能援引的法源，「不然，我們都只是以管窺天」，指揮中心絕對沒100分，但若把考卷交到其他人手上，有把握及格嗎？即使公布的那些確定感染者，其家人、朋友並沒有100％受感染。

林靜儀強調，免於受感染的方法從來沒有變，避免人潮集中的密閉空間，多用肥皂洗手，戴口罩，取消沒有必要的聚會，台灣是還能正常生活的國家，不要自己嚇自己，不要幫已經不眠不休二個月的指揮中心添亂。

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