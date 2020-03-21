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北部停課高中生幫家裡麵店端麵涉違規　莊人祥：下不為例

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▲▼(1400)疾管署記者會。（圖／記者楊詩益攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者楊詩益攝）

記者洪巧藍／台北報導

日前傳出北部有因為新冠肺炎停課的高中生在自家麵店幫忙端麵而引發爭議，中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，違反自主健康管理規定可依法開罰，但考量國內首次有學生自主健康管理停課，可能不熟悉規定，該生也是出於幫忙家人才會有此行為，希望下不為例。

新冠肺炎疫情延燒也讓人心惶惶，台大教授葉丙成發文指出，他有同事近日到麵店用餐時，發現幫忙端麵的竟然是停課學校的學生，在停課期間到阿嬤的麵店幫忙，該同事當場嚇到把口中的麵噴出來。

請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾對此表示，由停課中的學生從事「端麵」的服務，確實不太妥當；莊人祥今（21）日受訪解釋，該校目前有3名同班同學確診而全校停課，除同班師生應該居家隔離，其它人員則是自主健康管理，相關措施中就有規定，「如沒有出現任何症狀，可正常生活，但應儘量避免出入公共場所，延後非急迫之醫療或檢查，外出時，請一定嚴格遵守全程佩戴醫用口罩。」

莊人祥指出，如果違反自主健康管理規定沒有配戴口罩外出，依照《傳染病防治法》可處6萬元以上30萬元以下罰款。但考量這是首次自主健康管理停課，學生也是出於幫忙家人才會有此行為，希望以此為例，提醒其它自主健康管理學生盡量待在家裡，避免外出。

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