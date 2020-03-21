你匯款了嗎？陳其邁提醒「口罩實名制2.0」21日繳費截止、下次開賣25日





▲陳其邁提醒口罩實名制2.0注意事項。（圖／翻攝自臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

口罩實名制2.0首輪試營運考量數量未超標「免抽籤」。行政院副院長陳其邁21日透過臉書提醒預購成功的民眾，今天晚間8點繳費截止，至於第二輪開放預購的時間則是25日。

陳其邁21日透過臉書表示，本次網路預購人數低於口罩產量，因此預購實名制口罩2.0的朋友，不用抽籤，直接線上付費、獲通知後，3月26日至4月1日即可到超商領取口罩。

陳其邁貼心提醒，口罩實名制2.0 21日晚間八點繳費截止，有利用APP、網站預購實名制口罩的民眾，請記得到eMask網站（https://emask.taiwan.gov.tw/msk/index.jsp ）查詢繳費帳號及繳費。

陳其邁幾點說明，繳費帳號在哪？19日將陸續以電子郵件通知民眾進行繳費、或直接登入eMask付費，付款期間為19日至21日。有哪些付款方式？無論APP、網路預購，都是透過eMask口罩平台，可以網路銀行、信用卡及ATM轉帳3種方式付款（APP僅限ATM轉帳方式）。已經繳費完成者，22日系統將通知民眾至指定超商取貨。

至於民眾關心的口罩實名制2.0第二輪也即將啟動，預購第二輪預計將在3月25日開始，預購後4月2日領取。另外，13至16歲青少年已可選買兒童口罩，13至16歲19日起可視自身需求，每7天選擇買3片成人口罩或5片兒童口罩。