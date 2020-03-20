PTT貼文「有疑似個案…新竹市要停班」　網友狂備份！市府證實：是假的



▲市府證實，PTT的貼文內容是假消息。（圖／翻攝PTT）

記者陳凱力／新竹報導

假消息滿天飛！PTT版上出現網友貼文表示，新竹市有疑似確診個案、下午停班的假消息，新竹市政府則駁斥「這完全是假消息」，同時也提醒網友，未經證實的疫情資訊，千萬不能隨意分享甚至散佈，依據《傳染病防治法》相關規定，任意散播傳染病謠言等觸法行為，將可處3百萬元以下罰金。

有網友在PTT版上發文表示：「剛剛同事的親戚在新竹市政府上班的，說下午停班囉，疑似有確診案例，坐等新聞中」，沒想到貼文一出，紛紛出現網友「備份」的留言，還有網友嗆貼文者「你別刪」。

這則貼文也引起快速在LINE群擴散發酵，連市府員工都收到照片轉貼，還傻眼問「阿我們不是都還在上班？」，覺得發布假消息的網友非常莫名其妙。新竹市政府也駁斥貼文內容「就是假消息！」

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衛生局表示，因有市府同仁為疑似病例，故先行啟動相關防疫作為，但經採檢後該員確認為陰性，故排除狀況，市府也無停班之情形。

由於新竹近日來連續2例確診後，也造成假消息滿天飛的現象，午間才有一張「居家檢疫就醫」遭到網友誤會，下午又再傳出「竹市府說下午停課」的假消息，竹市府也慎重表示，未經證實的疫情資訊，千萬不能隨意分享甚至散佈，依據《傳染病防治法》相關規定，任意散播傳染病謠言等觸法行為，將可處3百萬元以下罰金；即使經過查證屬實，也有違反《個人資料保護法》之虞，請民眾收到此類關於疫情的訊息勿任意轉傳，以免觸法。

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