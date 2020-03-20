感謝龜山警消防疫大戰做先鋒　鄭文燦贈送雞精、水果慰勞

▲桃園市長鄭文燦20日視察龜山坪頂消防分隊，向第一線消防人員慰勞問候。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情延燒未見趨緩，桃園市長鄭文燦20日視察龜山坪頂消防分隊與龜山警分局，鄭文燦表示，疫情已延燒2個多月，警方與消防人員身處防疫第一線，尤其龜山地區有長庚醫院、中央隔離所等防疫重點，特別致贈雞精與水果禮盒慰勞，感謝協助居家檢疫或隔離者減少社區感染風險。

鄭文燦指出，龜山區坪頂分隊位處防疫重點區域，協助載送疑似與確診需求患者後送醫院，桃園市消防局在全市選定28個分隊設置防疫專車，迄今累計已出動65車次，送醫59人，消防局還配合中央流行疫情指揮中心，已執行鑽石公主號與第二批武漢包機返台共2次專案勤務。

鄭文燦還說，消防人員採高標準防疫，執行一趟救護勤務從穿著防護衣出勤到清潔消毒結束要花上2小時非常辛苦；坪頂消防分隊鄰近林口長庚醫院，因疫情相關救護已出動10件、送醫10人，相對於其他分隊出勤頻率高出不少，特別趕來打氣慰勞。

▲桃園市長鄭文燦20日視察龜山警分局，慰勞第一線警察同仁防疫辛勞，會後共同合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還視察龜山警分局，嘉勉警察同仁除肩負維護治安重責外，也協助區公所、衛生所第一線防疫工作，其中龜山區居家隔離與檢疫個案較多，工作量特別吃重，第一線同仁對檢疫個案需花費心思處理，勤務都相當繁重。

龜山分局則指出，因應防疫需要，警察配合區公所、衛生局至居家隔離者家中遞送文件、防疫包與手機設定勤務，轉達居家隔離注意事項，若需針對確診案例前28天可能活動史進行調查，由警察運用科技工具還原當事人活動路線，以利衛生局人員快速找到需居家隔離對象。

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