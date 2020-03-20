陸宣布援助全球82個國家　耿爽：我們永遠不會忘記！

▲大陸派出專家團隊赴義大利協助抗疫。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸外交部發言人耿爽20日表示，中國政府已經宣布向全球82個國家及世界衛生組織、非盟提供援助，內容包含防疫物資、醫療物資、醫療技術合作等，「我們永遠不會忘記，在中國新冠肺炎疫情最嚴重的時候，國際社會對中國提供的政治支持和物資捐助。」

▼大陸外交部發言人耿爽。（圖／路透社）



耿爽指出，中國正向遭受疫情的國家伸出援助之手，主要正從四個方面做出努力，第一是在政府間援助方面，中國政府已經宣布向82個國家和世界衛生組織、非盟提供援助，包括檢測試劑、口罩、防護服等，其中多批援助物資已經送達受援方。二是在醫療技術合作方面，中國和世界各國分享中國的診療方案，與很多國家和國際組織舉行衛生專家視頻會議，並向伊朗、伊拉克和義大利派遣醫療專家組。

耿爽提到，三是在地方政府援助方面，中國有關地方政府已經向韓國、日本、義大利等國的城市捐贈了物資。四是在民間援助方面，中國的很多企業和民間機構已經開始為有關國家提供捐贈。

耿爽強調，中國永遠不會忘記，在中國新冠肺炎疫情最嚴重的時候，國際社會對中國提供的政治支持和物資捐助。

耿爽也特別提出幾個曾援助中國的國家，他說，韓國（南韓）是首批對華捐助抗疫物資數量最多的國家之一，他記得韓國駐中國大使館的外牆上張貼著「中國的困難就是我們的困難」的標語。韓國疫情趨於嚴重後，中國政府向韓國援助了口罩、防護服等醫療物資，20多個地方政府通過國際友城渠道向首爾、大邱、慶尚北道等地捐贈口罩、防護服、護目鏡、檢測試劑、測溫儀等物資。

▼大陸專家搭機抵達義大利。（圖／人民日報）



第二個例子是巴基斯坦，耿爽表示，在中國醫療物資最緊缺的那段時間，巴基斯坦一架運輸專機於2月1日抵達中國，送來寶貴的醫療物資，「巴基斯坦出現疫情後，中國政府第一時間向巴基斯坦援助了檢測試劑、口罩、防護服等物資，並將積極支持巴方建設隔離醫院。中國有關省市也向伊斯蘭堡市、卡拉奇市捐贈了口罩。」

第三個例子是義大利，耿爽指出，義大利為中國抗擊疫情表達了政治聲援，提供了物質支持，義大利疫情嚴重後，中國政府和多個地方政府都向義大利援助了醫療物資，「我們已經派出了兩批醫療專家組，即將派出第三批，我剛剛得知中國絲路基金決定向義大利民事保護局和倫巴第大區政府捐贈2萬隻N95口罩、2萬人份檢測試劑，第一批物資已經運抵義大利。」

耿爽強調，很多中方對外提供的援助物資都寫有寄語，既有「千里同好，堅於金石」等中國古語，「道不遠人，人無異國」等韓國詩句，也有「我們是同海之浪，同樹之葉，同園之花」等義大利哲學家名言，表達了中國人民與世界各國人民加強抗擊疫情國際合作、共建人類命運共同體的心聲。

▼陸專家組和義大利紅十字會交流意見。（圖／義大利紅十字會）

