新冠肺炎疫情將進入高峰？ 鄭文燦：桃園公共場館4月底前暫停開放

▲桃園市長鄭文燦20日主持防疫會議中表示，針對新冠肺炎疫情延燒，桃園市公共場館下週一起至4月底暫停開放。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中央流行疫情指揮中心通報新冠肺炎確診人數不斷攀升，桃園市長鄭文燦20日主持防疫專案會議表示，鑒於新冠肺炎疫情將進入新一波高峰，市府針對居家檢疫需求已協調兩家防疫旅館，總房間數超過300間，在入住安排上會注意以不擁擠不混居為原則；此外，市府公共場館於23日起至4月底暫停開放。

中央流行疫情指揮中心20日公布，新冠肺炎確診個案增加至135例，新增1例死亡案例至2例，其中102例是境外移入，33例則是本土病例。

針對疫情持續延燒，鄭文燦在防疫專案會議中指出，新冠肺炎疫情恐將進入新一波高峰，針對居家檢疫民眾需求，市府已協調兩家防疫旅館，總房間數超過300間，目前使用數量約三分之一數量還足夠，入住安排方便會以不擁擠不混居為原則，市府已與旅館公會研議推出親友安心旅館，讓居家檢疫民眾住在家裡，健康親友以優惠價入住安心旅館，解決可能增加的檢疫需求，原則上每房以1500元為上限，以雙軌並進方式解決居家檢疫民眾與親友的居住問題。

鄭文燦強調，為避免群聚感染，市民活動中心、長青學院課程、社區各類班隊活動、親子館等公共場館，下週一（23）日起暫停開放至4月底，市府內部公共空間社團班隊亦同步停止外借，後續視疫情狀況再決定開放時間，為確保志工健康，各單位志工安排應以極小化為原則，盡量避免安排中老年志工出勤。

鄭文燦也提及，桃市高國中小校園室內空間借用與室內外相關活動至學期結束前（7月14日止）皆暫停開放，校園戶外場地市民運動部分至3月底前暫不開放，全力防堵校園群聚感染，教育局原訂4月1日辦理109年度模範兒童表揚大會延期至6月，視疫情發展進行滾動式檢討。

此外，為配合市民運動習慣，鄭文燦要求市內各國民運動中心採市民卡進出及體溫量測措施，將實地勘察後將部分狹窄或密閉室內空間朝向暫停服務方向規劃，以降低群聚感染風險；目前聯合法會、大型祭祖與生命園區相關活動皆已停辦，今年清明節春祭活動也停辦，家屬仍可自由前往祭祀，待下半年秋祭再舉辦隆重典禮。

▲桃園市衛生局長王文彥在防疫專案會議上提出，兒童實名制口罩19日起放寬購買年齡至16歲，且不受身份證字尾碼限制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局長王文彥說，中央口罩實名制度調整，兒童實名制口罩從19日起放寬購買年齡至16歲，購買日不受身份證尾碼限制，桃園市目前已辦理2次社區自主防疫作業演練，影片已上傳至衛生局官網及Youtube頻道，歡迎市民多參考推廣。

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