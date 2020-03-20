彰化大學生赴東京實習遇疫情　一盒口罩換算台幣613元…搶空！

▲建國科大3名女大生到日本實習經歷新冠肺炎疫情。（圖／建國科技大學提供）

記者唐詠絮／彰化報導

建國科技大學美容系有3名女學生首度參加教育部「學海築夢計畫」，1月初到日本東京實習，剛好碰到新冠肺炎疫情，3人到藥庒店買口罩都被搶光，後來實習單位介紹到其他店家購買，一盒50片口罩從日幣1,900元漲到日幣2,200元，折合台幣613元，而且還很不容易買到。

據建國科大透露，她們下了飛機才知道新冠病毒在日本已經蔓延開來，實習單位老師要求她們沒事就不要出門，要戴口罩，勤洗手，每天從腳到頭都要消毒，2月19日返台時，發現整架飛機機艙內坐的都是日本旅客，讓她們有點擔心。

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返國時雖然有出現高燒不退、流鼻水、喉嚨痛，下飛機馬上到醫院看診檢疫，原本擔心自己染到新冠肺炎，後來還好確診只是感冒，在家自主管理14天，如今都健健康康的。





▲建國科大這3名女大生重回校園上課非常高興。（圖／建國科技大學提供）

建國科大學務長甯慧如表示，該校目前有379位外籍學生，尚有25位蒙古、日本、大陸、港澳學生未即時返台只能透過網路參加學習，另有2位日本籍學生未能在開學前趕回來，原本學校老師勸他們考量台灣防疫規定，勸他們暫時不要回來，他們認為回台灣比在日本安全，仍堅持在近日搭機趕回台灣，目前尚在自主管理中無法到校上課。

►我沒有遲到，是時間遲到了！