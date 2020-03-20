馬來西亞男子入境運毒遭收押突發燒　桃園院檢改採隔離視訊偵辦

▲一名馬來西亞籍男子日前入境時被海關查獲涉嫌運毒，收押時出現發燒症狀，桃園院檢依照防疫措施採隔離視訊偵辦，沒有接觸個案。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市調處本月15日會同海關在桃園機場查獲3名馬來西亞籍男子入境時在鞋底夾帶K他命闖關，3人在桃園市調處偵訊時其中1人突然出現發燒症狀，桃園地檢署與地院依照防疫SOP改採隔離視訊方式偵訊，沒有直接接觸個案，發燒的馬國男子經過檢疫採集檢體結果一檢是陰性，仍須經二次採檢後確認。

檢調指出，3月15日在桃園機場攔截3名馬來西亞籍男子入境，海關人員在3人鞋底下查出夾藏K他命，總重約2公斤，3人涉嫌運毒被帶回桃園市調處訊問，但因夜間不偵訊暫時在警局留置。

桃檢考量馬來西亞疫情升溫，當地至3月初清真寺萬人集會曾引發群聚感染，確診病例頓時暴增，院檢恐3名馬籍男子有感染疑慮，其中1人還曾疑似發燒，決定採視訊偵訊，桃檢偵訊後向地院聲請羈押，院方也採視訊偵訊，最後裁准羈押。

其中發燒的馬國男子偵訊後被羈押，後來由消防人員後送醫院採檢，警調人員趕緊在分局留置室進行全面消毒，所幸馬國男子經採集檢體後結果為陰性，仍須第二度採集檢體確認是否被感染。

根據法務部矯正署指出，為全面阻絕監所群聚感染，新收的收容人只要是從警示區或與確診個案有接觸，從上車到監所都會全程警戒，收容人會在單一隔離舍房，同車者也會採一視同仁採高標準安置在隔離舍房中，管理人員平時進入戒護區都要戴口罩，探監者也需量測體溫與消毒。

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