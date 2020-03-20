異地辦公、3間檢疫旅館　南投縣政府完成規劃

▲▼南投縣副縣長陳正昇（右），勘查縣府異地辦公場地規劃。（圖／南投縣政府提供，以下同）

記者張弘昌／南投報導

新冠肺炎疫情嚴峻，南投縣政府已完成異地辦公規劃，必要時將分散人員辦公，降低群聚感染機率發生。此外，縣府也尋覓並規劃3間旅館業者，加入居家檢疫旅館行列。

南投縣副縣長陳正昇20日表示，新冠肺炎疫情來勢凶凶，縣府幕僚上週討論因應策略，就異地辦公進行規劃，除盤點縣府閒置空間，並著手相關場所應變計畫。

經仔細仗量、評估，目前已完成初步作業。南投縣政府可執行異地辦公及分區辦公的場所，包括縣府地下1樓員工餐廳、地下2樓大禮堂、B棟會議室、會展中心、縣立體育場及婦幼館等。這些場所經丈量，只要有需要，可提供員工進駐，並迅速處理公務。

新冠肺炎防疫期間，旅外留學生因所在地疫情嚴峻出現返國潮，近日來回國後居家檢疫人數持續增加，南投縣政府因應疫情，特別徵用3處居家檢疫旅館，收費依設施設備，每日990元到3000元不等，部分有含早餐，送餐旅館可協助代訂，費用另計。

南投縣政府衛生局提醒，縣民自旅遊疫情建議第三級的警告國家返國，需居家檢疫14天，倘民眾有檢疫旅館需求，可撥打南投縣居家檢疫及居家隔離關懷服務中心，上班時間請撥打049-2246048，夜間請撥打0900-730867，請儘量於上班時間撥打，以方便協助檢疫旅館安排。

民眾在居家檢疫期間，請民眾務必遵守檢疫相關規定，切勿擅離檢疫處所，以免違反規定觸法，違反檢疫措施者，最高處100萬元罰鍰。另檢疫期間倘有發燒、呼吸道症狀或身體不適，請撥打防疫專線1922或衛生局疾病管制科049-2220904，洽詢協助就醫事宜。

・停產會崩潰

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