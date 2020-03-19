撿屍到摩鐵「2小時來2次」　他願付40萬元和解…法官仍重判3年

▲桃園市陳姓男子去年12月與女子在KTV灌醉女子，佯稱送其返家卻載至摩鐵兩度性侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年12月在KTV歡唱時趁機灌醉女子，見其意識模糊佯稱送其返家，卻至摩鐵兩度性侵得逞，還偷走錢包1千元付開房費，女子事後以陳男「造成一輩子傷痛」為由不願原諒，陳男展現誠意私下賠償40萬元獲和解；地院法官依乘機性交、竊盜等罪嫌判處陳3年2月與拘役30天，本案還可上訴。

檢警調查，陳姓男子於2018年12月26日晚間與女子在桃園市某KTV唱歌，席間有飲酒助興，翌日凌晨3時許，陳男見女子已泥醉且意識不清，主動說要送女子回家，結果卻搭車去摩鐵開房，陳見女子爛醉如泥，還順手偷了女子皮包內1千元付開房費用。

陳男見女子躺在房間床上，見其無力抵抗竟起淫念脫去衣服、褲子與內褲，2小時內2度性侵得逞，女子清醒後發現衣衫不整還躺在摩鐵房間，認為遭陳乘機性侵報警提告，桃檢偵訊後依乘機性交罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，陳男坦承竊盜與乘機性交等犯行，KTV員工也指證有看到陳男帶著女子離去，並提供摩鐵監視畫面，證實陳男進出摩鐵時，女子已呈泥醉意識模糊且需人攙扶狀；陳的辯護人說，請法院考量陳從事正當工作，因一時衝動性侵女子，事後已知悔悟以40萬元與對方達成和解，並已先支付15萬元且依約履行中，請求給予緩刑。

法院認為，陳確實與女子達成民事和解，承諾賠償40萬元，但女子陳述時認為陳男乘機性交已造成「一輩子的傷痛」，刑事部分不願原諒，法官認為此部分與陳所述女子原諒已相違背，不予減刑及緩刑，依乘機性交、竊盜等罪嫌，判處陳有期徒刑3年2月與拘役30天，拘役部分得易科罰金，本案還可上訴。

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