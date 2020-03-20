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繼承養父上億財產秒成屁孩！懷疑麻吉女友劈腿　押山區3槍刑殺推下山

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▲三峽區女子遭槍殺棄屍案，檢警19日已借訊在押吳姓男子釐清案情，圖為本月8日吳男被八德警分局移送桃檢。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲女子遭槍殺棄屍，檢警19日已偵訊在押吳姓男子釐清案情，圖為本月8日吳男被八德警分局移送桃檢。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警方日前偵辦槍砲案意外查出吳姓、洪姓姊弟等人涉嫌槍殺賴姓女子，並棄屍在新北市三峽區竹林，涉案的洪姓姊弟偵訊時都說槍枝是吳男所有，將刑責推給在押吳姓男子，檢警19日借提吳男偵訊，據指出，吳男今年繼承養父上億元遺產，但沒有好好奮鬥反而沾染毒品惡行與擁槍自重，還犯下殺人槍砲等重案自毀前程，鄰居雖感唏噓但不意外。

據了解，28歲的吳姓男子本月8日遭指控持槍痛毆不認識的一對男女，事後男女趁機脫逃躲到附近超商求援報案，當時警方一度以雙方係債務糾紛，但經深入調查後發現，原本只是純聊天，但吳男意外透露，日前處理一則事情把對方做掉，女子聽聞後很害怕在現場拚命用手機傳訊息求救，吳男發現女子一直在划手機，檢視手機才知道女子居然「洩密」，因此將這對不認識的男女痛毆一頓，還揚言要做掉2人。

後來2人趁機負傷脫逃至附近超商倉庫內躲藏1個多小時後向警方報案，八德警方聞訊趕到現場抓人，警方原本偵辦的槍砲案意外扯出吳男等人涉及另起殺人棄屍案件，才使得女子遭棄屍案浮出檯面。

▲三峽區女子遭槍殺棄屍案，死者賴姓女子生前在臉書貼上他與洪姓男友合照。（圖／翻攝自臉書）

▲三峽區女子遭槍殺棄屍案，死者賴姓女子生前在臉書貼上他與洪姓男友合照。（圖／翻攝自臉書）

警方19日偵訊涉案的洪姓姊弟，2人均聲稱絕無涉案，涉案手槍是在押的吳男所有，他們僅是陪同參與並未涉案，洪男還是死者賴姓女子的男友，賴女個人臉書上死亡前一天還曬出2人恩愛合照，儘管洪男有暴力傾向，但辯稱絕不是他開槍殺害女友，是吳男所為；新北地檢署與桃園警方19日分別借提在押的吳男偵訊，釐清是否為吳男開槍射殺賴女與洪姓姊弟證詞相互比對，後來洪男被收押，洪姓女子2萬元交保。

據了解，吳姓男子由養父領養，因養父於今年農曆年前過世，膝下無子因此留下近億元的房產與土地給吳男繼承，鄰居一度對吳男繼承龐大遺產頗為羨慕，鄰居私下透露，吳男養父對他相當照顧，但吳男卻沾染毒品惡行，甚至還擁槍自重，有鄰居認為吳男根本不算甚麼咖，只是個小屁孩，拿了改造手槍自以為是老大四處恐嚇他人，擁有龐大遺產卻不知好好努力，如今闖下殺人大禍根本是自毀前程，或許命該如此，對此結果不感意外。

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