幕後／蔡英文續用謝長廷駐日　交付2任務曝光

▲駐日代表謝長廷。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文520進入第二任任期，面對疫情內閣與國安人事僅會微調，近日就駐日代表的人事案也浮出各方說法。不過，據涉外人士證實，現任駐日代表謝長廷在1月份回國時，確實入府與蔡英文會面，總統當場表達由他續任；而謝長廷也向總統提出日本核災區食品議題，尋求中央協助。

針對駐日代表的人事問題，有一說拋出前立法院長蘇嘉全接任，除了認為他是蔡英文決策核心，可以傳達總統意志外，過去在擔任國會議長期間，經營國會外交，可補足對日國會議員關係的不足之處。

不過，據指出，蘇嘉全雖然在2月1日卸任後，就一直留在日本琉球，也有安排語言課程，但事實上都是他個人的休息安排。該人士笑說，「因為不少人知道他有安排語言課程，不乏有人開玩笑說他可以駐日，但外交事務是何等複雜，哪可能如此派用，過去馬政府時期人事不諳日語殷鑑不遠，蔡政府怎麼會如此行事」。

至於駐日代表的人事規劃上，涉外人士證實，在1月大選結束後，謝長廷的確返台與蔡英文會面，會談間就談及未來對日的人事規劃。據轉述，蔡英文當面向謝長廷表達，希望他能夠續任駐日代表，當下謝長廷說，會在崗位上至520，之後希望回歸家庭跟家人相處，他也向總統提出栽培黨內對日外交人才的建議。

不過，蔡英文向謝長廷說，任期不是只到520，而是在520之後繼續派駐日本。對此，謝長廷則當面向總統提出下個任期，對日事務的首要工作重點，就是在參與跨太平洋夥伴協定（CPTPP）的架構下，必須解決日本核災區食品的議題，他希望尋求中央的協助。

對於外界有聲音指出，如果由蘇嘉全接任駐日代表，能補足現在謝長廷的系統下，對日國會議員關係的不足之處一事。熟悉日本涉外人士表示，這是對日本現況不了解的外行說法，在堪稱最強勢首相安倍的主導下，日本已漸脫離內閣制，早已傾向總統制。

因此，該人士認為，謝長廷從上任以來，對日工作就已經參考「華府」的成功經驗，採「以地方包圍中央」的策略，強化官邸、內閣官房的關係。所以謝長廷在任期間，形單影隻地走遍所有日本地方政府、議會，這也是蔡英文政府接下來進入後安倍時代，確保台日友好的重要政策方向。

▼前立法院長蘇嘉全。（圖／記者屠惠剛攝）



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