川普「取消G7高峰會」改成視訊會議　白宮：以利各國資源投入防疫

▲美國總統川普決定取消G7高峰會，改成視訊會議。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普宣布取消原訂6月於馬里蘭州大衛營（Camp David）舉辦的七大工業國集團（G7）高峰會，改由視訊會議的方式進行。白宮表示，此舉是為了讓各國把更多資源投入防疫，白宮經濟顧問、美方協調人（Sherpa）庫德洛（Larry Kudlow）已將此消息通知各會員國。

綜合《路透社》、Axios報導，白宮19日宣布，川普決定取消原訂6月在大衛營舉辦的2020年G7高峰會，改以視訊會議的方式進行。

白宮發言人德埃爾（Judd Deere）表示，此舉是「為了讓各國把所有資源集中應對疫情帶來的公衛與經濟挑戰。」他透露，總統本周稍早召開G7領導人視訊會議，為了繼續與成員國保持密切合作，4月和5月將再次進行。此外，國家經濟委員會主任、2020年G7美國協調人（Sherpa）庫德洛已經將這項決定通知各國。

據了解，川普主持2020年G7高峰會，原本預計將重點議程關注在經濟面向，而非氣候變遷等傳統焦點話題。他12日宣布，為了防範疫情蔓延，未來30天禁止來自的旅遊，唯有英國除外，但決定前卻未告知歐盟領袖，被外界認為激怒歐盟。

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