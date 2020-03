川普堅持「正名」中國！演講稿寫冠狀病毒　秒劃掉訂正

▲美國總統川普頻頻強調病毒起源地,但網友懶得理。(資料照/達志影像/美聯社)

美國總統川普本周將冠狀病毒(Corona virus)改口中國病毒(Chinese virus),一再強調病毒源自中國武漢。《華盛頓郵報》發現,川普在記者會上使用的講稿,上頭原本印出的冠狀病毒,更直接被他用麥克筆劃線,改為中國病毒。

曾是疫情震央的中國,18日本土新增確診病例首次歸零,WHO秘書長譚德再次大讚中國,「是一項了不起的成就」。反觀疫情逐漸擴大的美國,川普卻被自己人民叮得滿頭包。

川普的遣詞用字和種族歧視疑慮在過去幾天鬧得沸沸揚揚,19日更被媒體拍下,73歲的他在裝訂好的演講稿上,用奇異筆將接近42字級的「冠狀病毒」劃掉,改寫上「中國病毒」。這張照片再度引起網友砲轟,「這完全就是種族歧視」、「這就是為什麼我們沒人能夠忍受這個小丑」、「他老是有人可以怪」。

