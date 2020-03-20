巴爾的摩市長呼籲幫派「停止射殺」　把「床為留給確診者」

▲ 美國新冠肺炎確診人數已破萬。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

美國新冠肺炎疫情持續加劇，馬里蘭州的巴爾的摩市市長傑克‧楊（Jack Young）於18日出面向市民喊話，隨著疫情逐漸擴大，希望罪犯們可以停止射殺、放下槍械，將病床留給新冠肺炎的確診病患。據悉，巴爾的摩於本月17日發生一起大規模槍擊案，持有步槍的男子射殺了7人後便逃到市內的麥迪遜公園。

根據Washington Examiner報導，傑克‧楊表示，醫院已經沒有足夠空間可以容納槍擊受害者，「我們不能讓那些槍擊受害者來堵塞醫院或病床，因為那些感染新冠肺炎的確診病例更需要，而這些人有可能是你的母親、祖母或親戚之一，因此請好好考慮。」

另外，傑克‧楊也補充，最近的有關槍隻的暴力案件已經多到讓人無法忍受，他們不會再容忍讓這些罪犯和大規模槍擊案增加，「我們會追上你，並且逮捕你。」。

據了解，巴爾的摩是美國犯罪率最高的城市之一，光2019年就發生了300多起謀殺案，總統川普甚至曾公開表示「巴爾的摩大概是最糟的，比宏都拉斯（謀殺率最高國家）還嚴重。」另外，美國目前確診病例為10755位，死亡154位，而馬里蘭州則是85位，傑克‧楊也在18日宣告當地進入為期的30天緊急狀態。