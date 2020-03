巴爾的摩市長呼籲幫派「停止射殺」　把「床為留給確診者」

▲ 美國新冠肺炎確診人數已破萬。(圖/路透)

實習記者周依儒/綜合報導

美國新冠肺炎疫情持續加劇,馬里蘭州的巴爾的摩市市長傑克‧楊(Jack Young)於18日出面向市民喊話,隨著疫情逐漸擴大,希望罪犯們可以停止射殺、放下槍械,將病床留給新冠肺炎的確診病患。據悉,巴爾的摩於本月17日發生一起大規模槍擊案,持有步槍的男子射殺了7人後便逃到市內的麥迪遜公園。

根據Washington Examiner報導,傑克‧楊表示,醫院已經沒有足夠空間可以容納槍擊受害者,「我們不能讓那些槍擊受害者來堵塞醫院或病床,因為那些感染新冠肺炎的確診病例更需要,而這些人有可能是你的母親、祖母或親戚之一,因此請好好考慮。」

另外,傑克‧楊也補充,最近的有關槍隻的暴力案件已經多到讓人無法忍受,他們不會再容忍讓這些罪犯和大規模槍擊案增加,「我們會追上你,並且逮捕你。」。

據了解,巴爾的摩是美國犯罪率最高的城市之一,光2019年就發生了300多起謀殺案,總統川普甚至曾公開表示「巴爾的摩大概是最糟的,比宏都拉斯(謀殺率最高國家)還嚴重。」另外,美國目前確診病例為10755位,死亡154位,而馬里蘭州則是85位,傑克‧楊也在18日宣告當地進入為期的30天緊急狀態。

