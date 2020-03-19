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鼻酸！荷蘭衛生部長「抗新冠肺炎過勞」　台上暈厥踉蹌…秒消失鏡頭前

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▲荷蘭衛生部長在接受質詢時暈倒。（圖／翻攝自Youtube）

▲荷蘭衛生部長在接受質詢時暈倒。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

台灣防疫在國際上受到許多稱讚，而之所以能夠達到9成控制，則是因為台灣人民的病識感相當高，且對於自我與他人的衛生保健都很到位，然而面對新冠肺炎疫情，歐美地區相對較晚啟動警覺，直到確診人數失控上升，才知道「事情大條」。近日荷蘭衛生部長在國會接受質詢時，疑似因為多日勞累，竟突然在講台上暈眩踉蹌，嚇壞所有人。

根據英國《每日郵報》報導，荷蘭衛生部長布魯恩斯(Bruno Bruins)日前在接受國會質詢時，因為幾周來的工作壓力與緊繃，在上台時突然整個人昏厥跌落，現場的工作人員與議員紛紛上前關切。事後布魯恩斯也PO文表示，「因為自己多周來緊繃的防疫工作，一時恍神虛脫昏倒，目前已經沒有大礙，明天將會繼續對抗病毒。」

截至19日上午，荷蘭確診人數來到2056人、死亡病例，荷蘭政府於上周已經宣布關閉所有學校、酒吧、餐廳、紅燈區等地，就是希望可以減少群聚擴散，甚至購買民生必需品的人龍隊伍。

此外，荷蘭教育部長斯洛布（Arie Slob）也表示，未來三周學校跟托嬰中心將會關閉，除非父母有重要事情，則可另外申請照護。荷蘭醫護人員表示，荷蘭醫療保健部門目前出現資源、人力短缺的情況，甚至也有醫護人員感染新冠肺炎，「這讓狀況相當兩難，因為疫情醫護人員需求大增，但同時他們也是病患」。

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