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可能已5萬人染病！英政府「只對高風險疑似病例篩檢」　WHO怒批：別蒙著眼滅火

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▲英國，新冠肺炎，新冠病毒。（圖／路透）

▲英國疫情面臨大爆發，篩檢數量相當少讓許多輕症患者可能成為防疫破口。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情在英國擴散迅速，截至18日上午已達到1960人確診，目前尚未進入緊急狀態，外界認為，若是英國持續未用激烈手段防止疫情、檢驗，恐怕再一周就會爆發。世界衛生組織（WHO）警告，千萬不要矇著眼滅火。

根據英國《每日郵報》報導，目前英國確診人數直逼2000人，瞬間爆量的確診病患，讓當地的醫療體系幾乎無力承擔，疫情最嚴重之一的倫敦地區，更是出現民生物資搶購潮。英國首相強生表示，疫情擴散請民眾盡量不要出門，減低被感染的風險。原先一份醫療機密建議文中提到，英國恐爆發790萬人確診、26萬人死亡，但強聲回應，在經過疫情測試模式推斷，死亡人數可能降到2萬左右，因此希望國人可以配合防疫政策。

然而英國之所以篩檢、確診人數攀升緩慢，就是因為針對疑似病患的篩檢標準不一，目前英國公衛部門僅對部分疑似病例做篩檢，且主要以最易受感染的年齡層為主，但政府人士擔憂可能已經超過50000人受到感染，尤其症狀輕微者很可能沒有意識到已經染病。

世界衛生組織（WHO）就特別警告，「千萬不要矇著眼睛滅火」。英國醫護人員也紛紛表示，真的非常迫切需要檢測的系，因為這樣根本無法獲得有效的數據跟明確的訊息，反而加深擴散的可能性。

其中哈金森博士（Dr Colin Hutchinson）表示，如果政府只打算靠統計死亡人數來衡量疫情，那你只能知道兩到三周前的感染人數，這是不準確的。而目前許多人也呼籲，英國第一線醫護人員應該優先篩檢新冠肺炎，畢竟自救才能救人。

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