義大利對新冠肺炎「完全當兒戲」　專家警告：其他國若效法不到一周就大爆發

▲義大利封城政策雖看似很早，實則已經太晚。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

義大利疫情慘重，成為全球僅次於中國的「高確診」國家，死亡病例更多達2158人。對此不少專家在回憶，新冠肺炎疫情12月中開始時，當時的義大利究竟在做些什麼？缺少防疫警覺性的情況下，甚至演變成得在「病患的生死間」做出選擇。更有專家預言，若其他歐洲國家在放縱輕症狀或是無症狀患者在家隔離，恐怕將在未來一周出現「大爆發」。

根據義大利媒體《The Local》報導，義大利疫情爆發速度驚人，甚至在確診人數成長上，比過去中國還要快速。而為防止疫情擴大，義大利總理孔蒂也立即宣布前所未有的嚴肅措施，包括封城、限制出入境，甚至到4月3日之前都不得進行社交聚會，包括婚禮、喪禮、學校也停課等。

專家研究，一開始世界各國看著中國疫情大爆發，都認為「與自身無關」，低估病毒的傳染力，直到1月29日義大利出現首例病例，皆是來自於中國的遊客，雖總理孔蒂馬上下令停飛往來中國的航班，看似果斷的措施、以為做了最高防護，卻未料上月18日北邊城鎮出現38歲當地男子發燒就醫，一切疫情才剛開始。

該名首例本土患者因為愛好運動，在病毒潛伏期多次與朋友聚會、運動，住院之後造成醫院感染，最後乃至於都周邊城鎮都出現確診，直到23日下令封鎖科多諾及周邊10個城鎮，學校停課、對酒吧及餐館實施宵禁，防堵疫情擴散。原以為可以堵住疫情，最後卻開始蔓延到米蘭、威尼斯、羅馬等觀光重鎮。

義大利衛生研究機構GIMBE學者卡塔貝羅塔（Nino Cartabellotta）表示，新冠肺炎初期症狀太像普通肺炎，很容易被忽略，1月初醫院就曾通報肺炎病比往常多，但也許因為症狀輕微並未引起注意。此外，義大利醫護人員負擔沉重，疫情爆發後，每周至少加班25小時，甚至每天上班14小時，接著開始爆發院內感染。

卡塔貝羅也表示，歐洲其他國家恐怕也像是義大利疫情的初期一般，輕症狀、無症狀患者恐怕成為疫情升溫的關鍵漏網之魚，若以義大利的方式防疫，再短短一周，恐就會爆發大流行。