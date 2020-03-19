股市血洗恐慌！陸網傳「最大對沖基金」橋水爆倉　創辦人回應了

▲橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）。（圖／翻攝自達里歐中文官方微博）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情引爆恐慌又一樁！3月18日下午，陸網瘋傳規模1600億美元的全球最大對沖基金—橋水（Bridgewater）有「爆倉」風險，以致陸股當日下午風雲變色，三大股指由紅翻綠，收盤跌幅達1.6到1.8%%，對此，橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）深夜在微博做出最新回應，「我保證，橋水一切安好」，傳言完全是錯誤的。

達里歐於18日深夜，透過微博官方帳號表示，今天中國有傳言橋水「崩了」、「遇上麻煩了」，我向你們保證這完全是錯誤的，橋水的財務狀況非常穩定，既沒有出現在目前情況下與我們預期不符的投資虧損，也沒有出現與我們過去45年來做投資的常態不符的損失。他還提到，「我想或許我們已經找到了謠言的傳播人，可能的話，我們會採取法律手段並向大眾公佈。」

▲肺炎疫情導致全球股災。（圖／路透）

只是截至下午1時17分，3月19日上證綜指、深圳成指等主要大陸股市指數，仍繼續遭遇恐慌性拋售風險，上證綜指較開盤大幅下跌2.43%，目前已經跌破2700點大關，報2662.49；深證成指報9810.02，跌幅2.18%。

據了解，受疫情影響，橋水基金截至3月18日，旗下各種類基金下跌幅度在7%到21%不等。觀察橋水基金提供的每日觀察報告，達利歐，在此次（疫情）引發的市場動盪中，基金預設的止損程序符合預期運作，在橋水45年的歷史中，這次的虧損只是無數市場動盪中的一次。

而按照陸網瘋傳的文章內容，文章的作者指出，從投行高盛等傳出的訊息表明，橋水基金因疫情，沙烏地阿拉伯投資正在大量贖回，由達利歐提出的風險平價策略也已經崩潰，面臨清盤風險，導致該基金上週黃金、債券、股票和外滙倉位出現劇烈波動，其他對冲基金Citadel、Millennium、AQR 、2 Sigma 亦受到波及。

▲橋水基金官方公布近期業績，希望撇清傳言。（圖／翻攝自香港經濟日報）

在此之下，18日開盤陸股雖受前夜美股道瓊反彈千點影響，A股上證綜指、深證成指等跳空高開後震盪走升，但午後就相繼翻綠，北向資金連續6天大額淨流出，截至18日收盤，大陸上證綜指報2728.76點，跌幅1.83%；深證成指報10029.57，跌1.7%；創業板指報1887.04，跌1.6%。

據了解，達利歐為全球最大的避險基金橋水聯合（Bridgewater Associates）創辦人，旗下基金管理規模約1600億美元，過去20年連續創造20%以上年化報酬率，不僅在避險市場上有指標意義，由於近年積極買進大陸A股和台股，也牽動著國際股市脈動。

►我沒有遲到，是時間遲到了！