首席AV女優自爆：超級球星要追她　伊布、貝克漢被點名

▲▼新任「世界首席AV女優」拉娜羅德斯，很想找個人來愛。( 圖／翻攝自IG@Lana Rhoades)

國際中心／綜合報導

不久前最近才登上「世界首席AV女優」寶座的拉娜羅德斯(Lana Rhoades)自爆說，她收到一名頂級足球明星傳給她的簡訊，似乎有意追求她。羅德斯還說，這名足球明星擁有4300萬粉絲，年薪高6100萬英鎊(約23.8億元新台幣)。

這個消息之所以曝光，原因是她的朋友馬吉亞克(Mike Majiak)周二(25日)在YouTube上傳了一支影片。當中顯示，羅德斯在紐約跟閨蜜庫珀(Alexandra Cooper)和法蘭克琳(Sofia Franklyn)閒嗑牙。人在一旁的馬吉亞克忽然插話說：「有一個足球明星傳簡訊給她呢！那個傢伙年薪有6100萬英鎊。」羅德斯接著補充說：「他有4300萬名粉絲。」

庫珀和法蘭克琳都對這個消息感到震驚。庫珀說：「等等，是誰？我只想知道他是誰。」但接下來羅德斯與馬吉亞克再也沒有透露更多細節了。目前仍不知道他所說的「大咖」足球明星究竟是誰。

23歲、來自芝加哥的羅德斯擁有自己的社群帳號，號稱擁有780萬粉絲。社群媒體上的「鍵盤偵探」已經開始搜尋上述有意追她的「可能嫌疑人」。被點名的包括伊布拉莫維奇(Zlatan Ibrahimovic，粉絲4170萬)、保羅․波格巴(Paul Pogba，粉絲3950萬)、以及貝克漢(David Beckham，粉絲6100萬)。

全球最大A片網站Pornhub不久前發表統計數據，羅德斯是2019年度該網站內最多人搜尋 的AV女優。換言之，她的人氣最高。

上周羅德斯才接受媒體訪問說，自己已經厭倦了單身，很想找個人來愛，也許正因為如此，所以馬上有愛慕者傳簡訊給她搞曖昧吧？

換人「做做看」 拉娜羅德斯榮登「世界首席AV女優」！