去日本爽玩確診！案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

▲案54欺騙公司，跑去日本玩後確診。（圖／翻攝關鍵時刻YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣確診個案暴增，於18日破百確診。其中，案54的北部30多歲男子瞞著公司去日本遊玩，確診後害公司被波及，引起網友熱烈討論，也有名嘴爆料，「他晚上去3個夜店！」

名嘴姚惠珍在《關鍵時刻》節目上表示，案54看準疫情期間日本的機票、住宿相對便宜，不顧同事勸阻執意前往，最後確診，「因為朋友的誰誰誰，然後誰的老公的誰誰誰牽來牽去，最後全部都會影響到」。

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▲▼姚惠珍爆料，案54去的是台北知名夜店。（圖／翻攝關鍵時刻YouTube）



姚惠珍說，她的朋友是廣告業，與案54工作的外商公司在同一間大樓辦公，聽到時嚇得半死，「後來搞了老半天才知道，原來那家外資公司有兩棟大樓，然後傳出生病的是在另一棟大樓」。

「更誇張的是他還去跑趴，他晚上去3個夜店！」主持人寶傑聽到時補充，讓姚惠珍笑著說「那是台北市還滿有名的一個夜店，我是好幾年前去的啦！我現在已經收山了，那時候去那個夜店是台北市型男比例非常高的（夜店），而且都是穿得很輕薄短小，然後每個都是六塊肌的」，「所以如果說他有去那個夜店的話，那我跟你講，台北市的型男圈也要挫咧等」。

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