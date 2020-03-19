案95！20多歲女和老公玩峇里島7天　曾咳嗽入境疑未通報…4天後才就醫確診

▲指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，案95是和丈夫到峇里島自由行，10日出現耳朵痛、喉嚨痛等症狀，12日返台。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣18日暴增23例確診個案，累計達100人。其中第95例是一名20多歲女性，和丈夫到印尼峇里島自由行7天，回台前2天出現喉嚨痛等症狀，從桃園機場入境時沒發燒，返國6天後確診。外界好奇若女子入境有確實填寫「健康聲明卡」，理應在機場採檢。對此，中央流行疫情指揮中心回應，還需確認該個案是否有確實填寫資料。

根據指揮中心公布的資料，案95在3月6日至3月12日去印尼自由行，3月10日發病，在當地出現喉嚨痛、輕微咳嗽，3月12日返台，3月16日就醫，3月18日確診。

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▼旅客入境得填寫健康聲明卡。（圖／記者洪巧藍攝）

《中央社》報導，指揮中心社區防疫組副組長莊人祥進一步表示，案95是和丈夫到峇里島自由行，10日出現耳朵痛、喉嚨痛等症狀；她12日從桃園機場入境，當時沒發燒，返國後住進旅店至14日，也沒有上班，16日又有症狀才就醫確診。

外界好奇，案95既然入境前曾有症狀，若入境時有確實填寫健康聲明卡，理應接受採檢，卻在入境4天後才就醫、6天後確診。對此，莊人祥指出，還需要進一步確認該個案是否有確實填寫資料。

而新冠肺炎確診18日再飆增23例，其中有11例在機場攔下。莊人祥透露，這些民眾都有出現輕症，因此當場進行採檢。

▼全台百例確診者關係圖。（點圖可放大／曾梓倩製）