泰國一天新增60確診「分2組」！　泰國疾管局：包括台灣來的

▲泰國曼谷。（圖／取自免費圖庫Pexels）
中央社
新冠肺炎持續延燒，泰國今天新增60起確診病例，新增創單日新高，累計確診272例。泰國疾管局還提到，其中境外移入包括來自台灣、日本等新病患。
泰國疾病管制局局長素望猜（Suwannachai Wattanayingcharoenchai）今天在記者會上表示，新增確診病例可分為2組，其中43人與先前個案有關，另17人為境外移入新病患。
素望猜還提到，境外移入案例包括來自台灣、義大利、馬來西亞、日本與伊朗的新病患。
▲泰國曼谷。（圖／取自免費圖庫Pexels）
中央社
新冠肺炎持續延燒，泰國今天新增60起確診病例，新增創單日新高，累計確診272例。泰國疾管局還提到，其中境外移入包括來自台灣、日本等新病患。
泰國疾病管制局局長素望猜（Suwannachai Wattanayingcharoenchai）今天在記者會上表示，新增確診病例可分為2組，其中43人與先前個案有關，另17人為境外移入新病患。
素望猜還提到，境外移入案例包括來自台灣、義大利、馬來西亞、日本與伊朗的新病患。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※