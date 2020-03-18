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北韓境內確診「1→0」絕跡！金正恩「抗毒成功」回應了

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▲▼ 北韓領導人金正恩。（圖／朝中社）

▲北韓領導人金正恩。（圖／朝中社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新冠肺炎疫情逐漸突破，但主要疫區旁的北韓目前卻維持0確診的紀錄。對此，北韓領導人金正恩表示，北韓已成功撐過病毒的威脅，更創下境內0確診的紀錄。

據南韓媒體《東亞日報》報導，北韓日前有一名碼頭警衛教官疑似在與大陸走私時感染，進而確診新冠肺炎。消息指出，金正恩得知後馬上下令，將境內的第一例確診病患槍決。

據《福斯新聞》指出，金正恩近日發布聲明，表示北韓成功對抗新冠病毒，在全球確診數量不斷攀升的情況下，創造境內0確診的紀錄。

走私染肺炎！北韓邊境爆一確診病例　南韓媒體爆料：已遭處決

▲南韓媒體曾爆料，北韓將確診病患處決。（圖／美聯社）

但此話一出，立刻遭到許多專家打臉。據《彭博社》報導，駐韓美軍司令、上將艾布蘭（Robert Abrams）分析，北韓境內30天都沒有軍事行動，近日才逐漸恢復日常訓練，懷疑北韓境內有人感染。

南韓首爾高麗大學醫學教授金辛根（Kim Sin gon）指出，北韓的人民長期處於營養不良的情況，身體抵抗力不佳更容易感染病毒，認為北韓刻意隱匿病情。

另外，北韓官方指出，政府透過大規模的消毒及隔離，成功阻止新冠肺炎入侵北韓境內，雖有超過5400人入院隔離檢查，但確定沒有確診後立即出院。

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