雲林植樹活動贈樹苗　1200株苗木免供民眾費領取

▲雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠及林務局南投林區管理處副處長張獻仁，邀請雲林鄉親們一同於3 月 21 日參與「2020 森活大樹聚-虎尾植樹同遊」植樹活動，現場備有苗木共 1,200 株供民眾領取。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾鎮公所18日於公所廣場舉行「2020 森活大樹聚-虎尾植樹同遊」活動記者會，為今年植樹活動的揭開序幕，期許藉由該活動拋磚引玉，宣導台灣原生樹種植樹造林活動，營造生物多樣性及生態永續的理念，期許能創造美好的生活環境。植樹同遊將於 3 月 21 日(六)舉行，備苗木1200株供民眾領取種植。

雲林縣政府農業處指出，為響應林務局推廣原生樹種栽種政策，現場有羅漢松、相思樹、無患子、光蠟樹、毛柿等五種具有經濟價值原生樹種，贈送參與活動民眾，宣導環境綠美化。而「2020 森活大樹聚-虎尾植樹同遊」將於 3 月 21 日(六)在虎尾鎮清雲宮後方空地舉行，另備有由南投林區管理處準備的七里香、厚葉石 斑木及台灣櫸等苗木共 1200 株供民眾領取種植。

雲林縣長張麗善表示，今年植栽樹種將以台灣原生樹種為優先。張麗善指出，台灣原生樹種除適應台灣氣候環境，且多具有深根性，而原生樹種病蟲害抗性強， 樹型更為優美。另原生樹種和台灣其他生物長期共同演化，為許多動物提供食物和 棲息處所，對於維持生態平衡發揮著極大重要性。

農業處長魏勝德表示，植樹綠美化為現今公部門推動的重要政策之一，近兩年 雲林縣政府提供縣內社區、居民及機關團體環境綠美化植栽，每年均積極輔導本縣轄內參與造林的造林農戶妥善維護所植林木，以維護造林成果。期望藉由植樹活動的辦理及理念的宣導，達到生態永續發展的目標。

雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠及林務局南投林區管理處副處長張獻仁，邀請雲林鄉親們一同於3 月 21 日參與植樹活動，同時提醒民眾參與活動也不忘重要防疫工作。如民眾有發燒現象建議在家休養，欲參與活動的民眾請攜帶口罩，另現場提供酒精消毒，大家一起共同打造安全活動環境。

▲3 月 21 日「2020 森活大樹聚-虎尾植樹同遊」植樹活動，現場備有苗木共 1200 株供民眾領取。（圖／記者蔡佩旻攝）





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