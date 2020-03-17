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新冠肺炎雲林縣首例確診　境外移入收治負壓病房

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記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心16日宣布國內新增8例確診個案，再創下單日確診新高，其中一例在雲林縣，為雲林首例確診病例，雲林縣衛生局指出，個案為境外移入，目前收治負壓隔離病房，民眾不用恐慌，平日確實妥善做好自我防疫工作。

▲3月17日上午疾管署「傳染病統計資料查詢系統」更新嚴重特殊傳染性肺炎確診統計資料，雲林縣病例數為1。（圖／翻攝傳染病統計資料查詢系統）

3月17日上午疾管署「傳染病統計資料查詢系統」更新嚴重特殊傳染性肺炎確診統計資料，雲林縣病例數為1。雲林縣衛生局長曾春美指出，個案是出國旅遊返國入境時因發燒被檢疫站攔檢送驗，目前收治在負壓隔離病房。

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雲林縣衛生局長曾春美表示，個案是境外移入民眾不用恐慌，平日落實自身防疫，勤洗手、避免到人多公共場所，進醫院戴口罩，出醫院脫口罩並丟入口罩收集桶。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣境外確診案例，從機場發現發高燒以後，就直接透過防疫專車送往醫院到負壓隔離病房，完全沒有進入到社區，所以請雲林鄉親大家可以安心放心。

張麗善說，此個案已穩定接受治療，我相信他很快就能夠恢復，早日康復才能夠進入到社區，我們希望每一個案例他都能夠接受我們非常嚴謹而且高水準的醫療，確保他的健康確、平安，未來絕對沒有任何後遺症才能夠回到我們社區。

張麗善提到，昨日下午雲林縣府召開新冠肺炎疫情應變會議，已指示全力配合中央疫情指揮中心的系統指揮，全力配合中央步調，即日起至疫情減緩前雲林縣內高中職以下師生停止出國，公務人員更要以身作則，在疫情減緩前不得請假出國。


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