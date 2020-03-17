李日貴砂石場去年鑽探採檢　重金屬「唯一超標點」…非李家承租地

▲財政部國有財產署中部分署2019年12月23日派員，於李日貴早年於西螺經營砂石場場地及附近地段24位點鑽探採樣，報告出爐驚傳一處「S13」驗出重金屬超標，李日貴律師團指出該地段應為國產署管理地，與李家無關。（圖／資料照片／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2019年總統大選期間，國有財產署為徹查釐清李日貴經營的大通砂石洗選場遭疑回填不明廢棄物，國產署於12月18日開挖38處，當時38處均無廢棄物；對24點鑽探，其中採樣處「S13」驗出重金屬，其餘23處都合格。李日貴委任律師團表示，驗出重金屬的「S13」並非李家承租地，應是國產署自管土地，籲國產署徹查。

前時代力量立委黃國昌質疑李日貴（韓國於岳父）經營的大通砂石場舊址回填不明廢棄物，要求國有財產署徹查釐清，國產署於12月18日開挖38處，當時38處均無廢棄物，後於其附近24點進行鑽探採樣，其中採樣「S13」（第十三點）驗出重金屬，其餘23處都合格。

李日貴委任律師團表示，驗出重金屬的「S13」並非李家承租地，應是國產署自管土地，國產署應徹查。受委任律師張捷安、郭羿廷、郭瓊茹指出，

一、國產署鑽探24點，其中驗出重金屬的「S13」（位於地號1001-1）並非李家承租地；

二、國產署開挖檢測的土地，有多塊均非李家當初承租、使用的土地，不能栽贓給李家。

三、李家的砂石場20多年前即已停業，砂石業的工作內容（洗砂、揀砂）不可能涉及到重金屬。四、李家未進行砂石業工作時，曾進行武術教學等回饋鄉里活動，更完全不可能涉及重金屬。

張捷安說，國產署於2019年12月18日開挖38處全挖出乾淨土壤；12月23日國產署則重新進行另24位點鑽探採樣，根據國產署3月16日提供給時代力量立委陳椒華的報告顯示，僅「S13」驗出重金屬超標。不過該地段採檢點管理單位是國產署，與李家無關。

▲財政部國有財產署中部分署2019年12月23日派員，於李日貴早年於西螺經營砂石場場地及附近地段24位點鑽探採樣，報告出爐驚傳一處「S13」驗出重金屬超標，李日貴律師團指出該地段應為國產署管理地，與李家無關。（圖／資料照片／記者蔡佩旻攝）





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