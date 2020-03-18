雲林2天增2例新冠肺炎確診個案　張麗善：不要攻擊、理性對待

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣16日突破新冠肺炎無確診紀錄新增1例外境移入送醫治療，隔日下午經中央流行疫情指揮中心發布17日新增8例，其中一人為雲林案例之親人；雲林縣長張麗善對此表示，此2例為親人，機場入境發現即送醫院負壓隔離病房，沒有進入社區，請民眾不要恐慌，張麗善呼籲，針對個案請不要做負面、攻擊性留言。

▲雲林縣長張麗善18日對縣內增新冠肺炎確診案例表示，此2例為親人，機場入境發現即送醫院負壓隔離病房，沒有進入社區，請民眾不要恐慌，張麗善呼籲，針對個案請不要做負面、攻擊性留言。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善對此表示，雲林縣的這兩個案例，是親人。跟團參加歐洲旅遊回國於機場發現，沒有讓她們進入到社區，直接到醫院的負壓隔離病房，請民眾安心、放心，因他們沒有進入到社區，在醫院接受非常良好的治療，目前病患病情穩定，期待他們能早日康復。

張麗善提到，這段時間會面臨到許多遊學的孩子在國外想要回來，那這部分我們也要有因應措施，因為我們也要保護自己的家人，因為他們在外收到很多約束，當然我們在這個部分要更嚴陣以待來做好防疫的工作。

張麗善強調，這段時間盡量避免出國，親戚朋友如果有意出國，希望能善意提醒；而面對居家隔離、檢疫或是已經住進負壓病房裡的鄉親，希望在整個網路上、留言上、Line群組裡不要做惡意的攻擊及渲染，這些負面我們都要理性來對待，這段期間我們只能用強烈的呼籲、這段時間要保護自身與家人，一定不要出國，我們讓疫情過了以後再出國，不論是延期或取消，拜託大家。

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