雲林縣公務員禁出國　張麗善：民意代表更應以身作則

▲新冠肺炎疫情日嚴峻，針對昨日行政院宣布教職員、師生禁止出國，雲林縣長張麗善17日呼籲民意代表，更應以身作則。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎確診個案單日數量創新高，中央流行疫情指揮中心16日公布八名確診個案，均在國外感染，目前確診數六十七例，四十例為境外移入，同日發布行政院經多方討論，決議禁止高中以下師生出國，直到七月十四日本學期結束為止。雲林縣長張麗善17日表示，雲林縣除跟進外，縣府所有公務員也禁止出國。

中央流行疫情指揮中心16日宣布，自17日起零時起，將東歐十三國、中東十五國與一地區、北非五國及中亞九國等旅遊疫情建議等級，提升至第三級警告。

雲林縣長張麗善表示，縣府目前配合CDC，所有高中職以下的師生完全禁止出國，公務人員也要以身作則，即日起，雲林縣政府所有的公務人員也禁止出國，如有隱匿情事徑行出國的，將受加重懲處。張麗善說，除了懲處、他本身的公德心將受到很大的質疑；我們希望所有人在這個時機，盡量不要出國，尤其疫區更不得前往。

張麗善強調，不只是公務人員，民意代表也應以身作則嚴守份己，因身為民意代表，也要做示範並保護所有鄉親，不論是村里幹事、或是村里長，在第一線透過每日的詢問，幫助居家檢疫、隔離民眾，更有職責所在；張麗善呼籲，從現在開始，民意代表無論是公務、公職人員，盡量不要出國，以身作則保護鄉親也保護自己及全體國人。



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