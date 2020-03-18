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限制國人出境？　黃暐瀚：違憲，但支持！

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▲▼蔡英文訪視「聚陽實業股份有限公司」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布19日0時起，非本國籍人一律禁止入境，台人入境則要進行居家檢疫14天。資深媒體人黃暐瀚18日在臉書則提到，非本國籍限制入境，但是否可以「限制國人出境」？「違憲，但支持！」最好頒布緊急命令。他認為，與其去糾結於這些問題，消耗浪費防疫的能量，倒不如請總統頒布緊急命令。

黃暐瀚說，指揮中心已經宣布19日起台灣人「國人入境檢疫14天，外國人暫時禁止入境」的「超強防護網」。他表示「幾乎等於鎖國」，更說這次的長期抗疫是「人道」、「政治」與「防疫」三者複雜題。

黃暐瀚認為，先求人道，病老婦孺優先，再談政治，國際各國，總有親疏遠近，等到疫情到達高峰的時候，防疫面前，人道、人權跟政治考量，都要全部往後退，「封住，就對了！」

至於指揮中心可不可以「限制國人出境」呢？黃暐瀚提及，憲法第10條、行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中所提出的「雙七」法源，傳染病防治法第7條、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第7條，黃暐瀚說明，所謂「雙七」是賦予指揮中心指揮官，為了防疫，可執行「必要措施」，但所謂「必要措施」，包不包括凌駕憲法的措施呢？

黃暐瀚直言，與其去糾結於這些問題，消耗浪費防疫的能量，倒不如請總統頒布緊急命令，在一定的期限內，授權行政權可以高於立法權，暫時提高防疫的權力位階，這是比較兩全其美的作法。他舉例，過去九二一大地震也頒布過緊急命令，更說，有部日劇叫「逃避可恥，但有用」，現在他要說「（限制人權）違憲，但支持（為了防疫）」！

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