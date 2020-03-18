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國籍、外籍航空機組員即起豁免14天居家檢疫　恐成破口？指揮中心說明了

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記者賴文萱／台北報導

因應新冠肺炎（COVlD-19）疫情爆發，中央流行疫情指揮中心宣布，從3/19零時起，非本國籍人一律禁止入境，台人入境也要居家檢疫14天。礙於人員調度、人事成本過高問題，中華航空及長榮航空已訂定相關計劃，希望能透過特別管理辦法，讓機組員免受14天約束。對此，指揮中心今（18）日宣布同意國籍、外籍航空豁免，但要遵守相關規定。

為要維持航空公司運作，指揮中心同意國籍、外籍航空機組人員可免責14天居家檢疫規定。指揮官陳時中表示，基本上他們入境後，可能2~3天又要往外飛，因此沒有一定要求他必須得居家檢疫完14天才能走，不過，停留期間內不管是在國內或是境外都是全隔離，公司要負起完全責任，不能離開他住的地方，吃東西要送進去，貨運也是一樣。

陳時中說，如果都要求要檢疫14天，可能會導致整個停擺，重點不在於14天，而是要跟大家區隔開來。他強調，人員管理是公司要負責，在台灣的時候，要符合居家檢疫的規定，不能夠離開旅館、不能夠出來出外。

請繼續往下閱讀...

▲新冠病毒,新冠肺炎,義大利,封城。（圖／達志影像／美聯社）

▲3月17日起，自歐洲申根國家及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜（含轉機），返台民眾需居家檢疫14天。（圖／達志影像／美聯社）

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，今天一早跟民航局開完會，機師會做過境而不入境的狀況，幾家航空公司提出嚴謹的防疫計畫，包含過境旅館採取一定防疫措施，完全依照疫情指揮中心要求跟標準進行。

針對外站航空公司機組員到外站部分，航空公司會跟當地地勤主管建立一套管理機制，機組員會由專車接送到過境旅館，也嚴守不外出，在房間內用餐等等的整個防護機制。指揮中心表示，幾家航空公司提出因應疫情指揮中心要求所做的計劃，確保機組員本身健康，希望他們營運跟貨機能達到在營運上可以配合防疫的措施。

▲▼華航,長榮,航班,航空公司,飛機,航班異動。（圖／記者黃克翔攝）

▲華航、長榮3月16日以後，往返歐洲航班將會陸續異動。（圖／記者黃克翔攝）

由於從歐洲返台即起皆須居家檢疫14天，目前航空公司在區域航線部分，幾乎都改當日來回，不入境當地，但歐洲航點因飛時長，一定得讓機組員在當地休息一天以上，若受限於14天規範，會影響機組員人力調度，也會讓成本過高。

華航表示，關於歐洲組員派遣，華航已訂定相關安全防疫計劃，惟目前刻正與疾管署和民航局協商中。長榮則說，現在已研擬相關的規劃，明日會正式向疾管署及民航局提出。

據了解，航空公司初步規劃透過限制機組員在外站的行動，例如約束旅館住宿條件、交通用車、行動約束等，希望能讓機組員免受14天居家檢疫限制。

▲新冠病毒,新冠肺炎,義大利,封城。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐洲疫情急速攀升，自歐洲27國、杜拜返國者，台灣時間3月14日14時起，已登機者加強自主健康管理，尚未登機者列入居家檢疫14天。（圖／達志影像／美聯社）

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