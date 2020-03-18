中國改推「科學戴口罩」　衛健委：公眾無聚集、通風良好可不戴

▲為防範新型冠狀病毒引發的肺炎，人們紛紛戴上口罩。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發近三個月，中國大陸隨新增確診人數降低，對口罩配戴的建議發生轉變。據大陸國家衛健委18日發布最新的《公眾科學戴口罩指引》，表示若為普通公眾無聚集、通風良好，建議可以不用配戴口罩，要「合理地減少過度防護。」

據了解，在此之前大陸已有包括安徽等地，宣布在部分情況下，不用戴口罩的指導性建議。中共中央指導組專家組成員、學者張伯禮曾於3月初分析疫情資料時表示，估計到4月底，除湖北以外地區，基本上就可以摘下口罩。

▲大陸中央對口罩的配戴建議轉鬆。（圖／路透）

衛健委18日公告內容首先強調，要科學戴口罩，認為這對於新冠肺炎、流感等呼吸道傳染病具有預防作用，既保護自己，又有益於公眾健康，這也就是「口罩文明。」

該指引對大陸普通公眾、特定場所人員、職業暴露人員以及重點人員進行分類，並對不同場景下戴口罩提出建議。其中，普通公眾在居家、戶外，無人員聚集、通風良好。建議不戴口罩；處於人員密集場所或公共交通工具，以及有感冒症狀者、與居家隔離或出院康復人員共同生活，則建議配戴一次性醫用口罩或醫用外科口罩。

對於醫院、車站、機場、超市、監獄、養老院、教室特殊場所人員，大陸也分為不同風險程度，要求配戴一次性醫用口罩或符合KN95/N95及以上等級的口罩。

至於重點人員和職業暴露人員，按照大陸國家衛健委指引，屬於疑似或確診病例密切接觸者、醫療系統的醫務人員等，對佩戴防護裝備和採取措施上，有更嚴格的要求。

►我沒有遲到，是時間遲到了！