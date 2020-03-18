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新冠病毒「生存力超強」　隨咳嗽噴嚏可活3hrs…銅製品表面是滅亡地！

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▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲新冠病毒傳染力、生存力極強。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎蔓延全球，之所以各國確診人數飆升，最大原因為新冠病毒感染力、生存力極強。日前《醫學感染雜誌》（Journal of Hospital Infection）就曾提到，新冠病毒在一般室溫下，可以生存2小時至9天，在零下4度C則可能生存一個月。而在近日《新英格蘭醫學雜誌》中更提到，當患者咳嗽、打噴嚏時，產生的氣溶膠可讓病毒存活3小時，且具有強大的傳染力。

根據《路透社》報導，美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）日前對確診病患咳嗽、觸摸過的物體，進行觀察測試，並且使用器物噴劑複製咳嗽跟打噴嚏所產生的微小分子。接著在17日的《新英格蘭醫學雜誌》上發表研究，專家發現新冠病毒在部分物體的表面上，仍有強大的傳染力。

測試顯示，當確診病患咳嗽或打噴嚏時，這些病毒被飛沫帶出，而產生的氣溶膠可讓病毒存活三小時，而在這3小時內，病毒仍有極大的傳染力；此外，在塑膠、不鏽鋼上，更能在3天後還能測試到活病毒；而在硬紙板上病毒則無法存活24小時，銅製品上能活4小時，但有一半病毒在46分鐘內就會失去功能。

此外，如新冠病毒在半衰期的狀況下，在氣溶膠內仍可存活66分鐘，有一半的病毒將會失去傳染功能。而《紐約時報》報導，紐約大學朗格尼醫學中心微生物暨病理學教授蒂耶諾（Tierno），一般外科口罩仍可能讓病毒從空氣中自縫隙中滲透；衛生專家也表示，餐桌、安全帶、椅子背帶都可能是病毒死角，而根據國際航空運輸協會（IATA）報告，飛機上使用的高效微粒空氣過濾系統（HEPA），跟醫院手術室中使用的空氣過濾器同等級，可濾掉再循環空氣中的99％微生物，並定期換氣。

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