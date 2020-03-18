7大科技公司發表聯合抗疫聲明　合作掃蕩新冠肺炎假訊息

▲自去年12月以來，與新冠病毒相關的錯誤詐欺性資訊一直氾濫成災。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，各大科技巨頭也紛紛出手盡自己一分力。臉書、Google、LinkedIn、微軟、Reddit、推特及YouTube周一（16日）發布聯合聲明，將致力於傳遞與新冠肺炎相關的正確資訊，掃蕩不實訊息。

上述科技公司在聯合聲明中表示，將在新冠肺炎的應對上緊密合作，「我們正在協助數百萬的人們維持聯繫，同時共同打擊有關該病毒的詐騙及錯誤訊息，突顯我們平台上的可靠的內容，並與世界各地的政府醫療機構協調，合作發布重大的資訊更新。我們也邀請其他企業加入我們的行列，以維持社區的健康與安全。」

▼臉書、Google、LinkedIn、微軟、Reddit、推特及YouTube發表聯合抗疫聲明。（圖／翻攝自Twitter／Google Public Policy）

自去年12月以來，與新冠病毒相關的錯誤詐欺性資訊一直氾濫成災，科技公司較以往更為主動地掃蕩這些假資訊。此前，亞馬遜與eBay兩大電商巨頭為防止口罩、洗手乳等防護產品在疫情期間無理漲價，已於2月下旬開始積極介入防疫物資銷售。Google與蘋果也分別針對旗下App商城Play Store與App Store嚴加審查，拒絕上架與非政府或醫院等公認機構所開發的新冠病毒相關App。

白宮上周也召集了包括蘋果、Google、微軟、臉書、推特、亞馬遜等科技巨頭代表協調應疫情期間對措施，白宮希望科技公司共同努力阻止錯誤訊息傳播，並向政府提供任何有助於管理該病毒傳播的資料。

稍早Google母公司Alphabet旗下生技子公司Verily已成立了線上12分鐘快速篩檢網站「Project Baseline」，號稱能初步檢測是否罹患新冠肺炎，目前該功能僅對提供給灣區的聖塔克拉拉郡與聖馬刁郡民眾先行開放，未來是否會擴展至全美尚未可知。