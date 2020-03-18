美國50州通通淪陷　川普「2做法」大輸南韓…只能眼睜睜看確診數飆升！

▲川普在美國疫情爆發之初，做了不果斷的選擇釀成疫情爆發。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國疫情大爆發，50州皆出現確診，確診病例更達到6362例、死亡人數108例。川普政府直到這兩日才意識到疫情爆發危機，對此《華盛頓郵報》分析，美國總統川普因為在疫情發展初期，並未積極對疑似患者進行測，加上還曾說過「保證會阻止疫情擴散」導致美國人危機意識低，最終導致在大爆發邊緣。

根據《華盛頓郵報》報導，南韓自2月開始疫情大爆發，每日幾乎出現破百例的確診，但直至今，每日降為兩位數確診，疫情看似受到控制。該報分析，美國在疫情爆發之初，並未如南韓一般「大量安排檢測」，甚至要求輕微症狀者就醫之後在家隔離照護即可。

南韓外交部長康京和在接受《BBC》專訪時提到，越早發現確診者，越能抑制疫情蔓延，醫院也可以盡快治療患者。以不至於疫情嚴重時，瞬間有大量的病患湧入醫院，讓醫療體系無法消化。美國在疫情出現初期，僅說「特殊案例」、「會受到控制」，加上總統川普本身也並未以身作則抗疫，傳達錯誤的消息，讓大眾對新冠肺炎警戒心相當低。

此外，川普多次表示，「政府有能力抵抗病毒」也是為了減低疫情對自己連任之路的影響，文在寅同樣也有連任的壓力，在疫情尖峰期則選擇退居第二線，讓衛生官員報告疫情，更有讓「專家」解答的誠意。

日前，爆出美國對於新冠肺炎篩檢費用高昂，一次約10萬台幣，導致民眾恐有症狀卻不敢去檢驗，也成為疫情爆發的原因之一，寧可用普通感冒藥來暫時緩和症狀，導致最後全美國都被新冠病毒攻陷。