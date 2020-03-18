不僅遊歐惹議？　李正皓再爆：林綺芳一件事讓里民天怒人怨

▲新北市中和區瓦瑤里里長林綺芳。（資料照／《ETtoday》攝影中心攝）

政治中心／綜合報導

新北市中和區瓦磘里里長林綺芳10日帶團前往西班牙旅遊，消息一出引發撻伐，而由於疫情升溫，該團已提早在17日飛抵國門，但林卻又私自返家，而非前往防疫旅館。對此，草協聯盟發起人李正皓18日踢爆，林綺芳是中和唯一能做到讓里民天怒人怨的里長。

李正皓上午於臉書上表示，「看到這次無視疫情前往西班牙旅行，且返國後不去檢疫旅館報到，私自返家的里長是中和瓦磘里里長林綺芳時，我一點也不意外。因為就我所知，她是中和唯一能做到讓里民天怒人怨的里長。」

李正皓透露，去年投入中和立委選舉期間，有次到瓦磘里的一處傳統市場拜票，遇到攤販陳情，因里民為了做生意，在不影響交通情況下，攤販多少會在馬路或騎樓擺攤，而執法單位原則上會顧及攤販生計，給予空間，但後來警察開單頻率增高，讓他覺得事情不單純。

李正皓參與協調期間，發現全程都不見里長出來幫里民說話，後來輾轉得知警方會突然提高執法強度的原因，是因為「有人」不斷檢舉，而不斷檢舉的藏鏡人竟然就是當地的里長、此次新聞事件的主角林綺芳，他的一切疑問才迎刃而解。

李正皓表示，「林綺芳里長並不是老里長，2018年才剛選上，為何第一任任期還沒做完，就急著拿當地已經存在幾十年的傳統市場開刀？理由是什麼？我不能說，但明眼人都猜得到。」

李正皓說，看到林綺芳此次無視疫情前往歐洲旅行，且返國後不去檢疫旅館報到，還私自回家的行為，他真的一點都不意外，「因為一個連自己里民都會欺負的人，又怎麼可能會顧慮到全民或里民的防疫。」

▲李正皓批新北里長林綺芳做到讓里民天怒人怨。（圖／翻攝李正皓臉書）

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