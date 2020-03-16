里長揪「20人玩西班牙」領檢疫補助！飛機上爽打卡：一人一排真舒服

▲中和瓦磘里里長林綺芳揪20人爽遊西班牙11天。（圖／翻攝PTT）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市中和瓦磘里里長林綺芳被爆明知疫情爆發，仍揪團前往西班牙、葡萄牙旅遊，理由是「返台可領1萬4居家簡易補助」。事件曝光後，林綺芳緊急關閉臉書，但仍遭PTT網友截圖，曝光她搭機出國的遊玩照片。

磘里里長林綺芳去年12月在里民Line群組揪團出國，成功揪到20人前往西班牙、葡萄牙，團費7萬3千元。後來新冠肺炎歐洲疫情爆發，曾有團員詢問該不該取消行程，但林綺芳及多數團員不願浪費團費，又想領居家檢疫補助，執意出發。

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目前一行人已在3月10日搭機出發，全程長達11天，仍在國外，預計20日從馬德里飛往香港轉機返台。

▲中和瓦磘里里長林綺芳臉書曝光。（圖／翻攝PTT）

事件曝光後，林綺芳緊急關閉臉書，網友紛紛大罵，「想紅，成全你」、「這個慘了，回來直接變全民公敵」、「真的很取巧」、「不准給檢疫補助」、「丟中和人的臉」、「還沒回國就被公布姓名，哈哈」、「斷航讓他們回不來就爽了」。

不過，也有人認為「政府不禁，他們出去合情合理，只是觀感不佳」、「代表這政策有多麼可笑」、「補貼退團的損失就好了，補貼隔離是沙小」、「之前就說會有這種爽玩領補助的垃圾了」、「人家就是可以領輔助，再怎麼生氣也沒辦法改變這一事實」。

其中，有PTT網友搶先截圖林綺芳的搭機出國的打卡動態，文中開心寫著「難得的經驗，飛機上發文，A380真的不一樣，坐得舒服，1人1排，自動升級商務艙，快樂出遊，平安回家，防疫工作全程做到！」

▲林綺芳群組揪團訪歐。（圖／讀者提供）

林綺芳1972年出生，現年48歲，所屬中國國民黨，2018年以2005票當選瓦磘里里長，拿下68.45%的票數。

指揮中心16日公布，新冠肺炎新增8起案例，創下單日新增最高紀錄；若加上前一天6個案例，短短2天就新增了14起確診個案，全是境外移入，目前國內累積確診已達67人。

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