獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

▲新北市中和區瓦磘里里長林綺芳在里民群組揪團訪歐。（圖／讀者提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市中和區瓦磘里里長林綺芳在3月10日揪團前往西班牙、葡萄牙旅遊，全行程長達11天，20日將從馬德里飛往香港轉機返台。《ETtoday新聞雲》接獲爆料，林綺芳在去年12月於里民Line群組揪團，最後報名人數約為20人，但歐洲新冠肺炎疫情爆發後，因不想浪費團費且「返台可領1萬4居家檢疫補助」，仍執意出發。

據了解，因歐洲疫情日趨嚴峻，該團成員在出發前曾討論是否該取消行程，何況當時西班牙已被列二級旅遊警示區，但多數成員因不想浪費團費且考量返台後還可領14天的補助，最後仍照常如期出遊。

林綺芳去年12月底在里民群組中發出訊息，揪團參加西班牙、葡萄牙11日深度遊早鳥優惠的資訊，並張貼「2020 南歐-西葡陽光風情」行程表團費約7萬3千元，出發日期為3月10日晚上八點從桃園出發到香港轉機，再飛往巴賽隆納；中間西班牙國內線巴賽隆納飛往里斯本；回程則是從馬德里到香港轉機，再回到桃園機場。

歐洲新冠肺炎疫情爆發約於1月底，義大利與英國宣布國內有確診案例，並禁止中港澳台班機入境，該旅遊團出發前3天，外交部宣布將德國、法國、西班牙旅遊警示提升為第二級「黃色」，請國人注意旅遊安全及健康管理，關注當地疫情發展，應檢討是否前往，入境民眾落實自主健康管理14天。

該團出發前，部分成員曾討論是否該取消行程，但多數成員不希望浪費團費，且返台後可領一萬四的居家檢疫補助。

外交部上週更宣布「17日起西班牙、葡萄牙等共計28國旅遊警示提升到三級」，建議國人非必要應避免前往當地旅遊。西班牙是義大利後受影響最嚴重的歐洲國家，13日報告的死亡人數上升了50%，達到120人，感染人數增加到4231人，病例集中於馬德里自治區。根據林綺芳旅遊團行程表，在西班牙的最後一站就是馬德里，再到香港轉機，抵達桃園機場時間約為晚間11點。

根據台灣選舉資料庫，國民黨籍的林綺芳現年48歲，2010年起連續三屆當選瓦磘里里長，更為107年新北市特優里長。至截稿前，林綺芳的手機與辦公室電話都無人回應。

對此，新北市民政局長柯慶忠表示不知情，將會再進一步了解，但是里長是無給職也非公務員，因此帶團出遊不需要請假或通報區公所或市府，但若違反相關規定，會按照規定處理。

中和區民政科視導張智傑則說，區公所不知道里長揪團出遊，這次出遊應是里長自主邀約里民，且帶團出遊的並不屬於里長公務。平時若里長要請假，就由里幹事代為處理里內緊急事務，區公所不會干涉私人行程。

根據指揮中心稍早宣布，自3月17日起非必要前往第三級國家或地區，返國後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，還要加收必要費用。換言之，里長旅遊團提早一步出發去西班牙旅遊，回來還是可以領取新台幣1.4萬元防疫補償金。





▲新北市中和區瓦磘里里長林綺芳在里民群組張貼訪歐行程表。（圖／讀者提供）