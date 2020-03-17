快訊／怒批新北里長揪團　侯友宜：這種時候還去疫區趴趴走！

記者羅婉庭／新北報導

全球疫情嚴峻，尤其歐洲多國都已被外交部列為三級旅遊警示區域，新北市中和區瓦磘里里長林綺芳10日仍帶團遊西班牙，引發撻伐。對此，新北市長侯友宜17日不滿表示，民眾應該共體時艱，「卻在這種時候還去疫區趴趴走！」。





▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

對於里長不顧疫情率團訪西班牙，侯友宜表示，不論是被列為多少一級、二級、三級旅遊警示的國家，「你不出去就不會有事，但這種時候竟然還去有疫情的地方趴趴走！」，全球疫情變化很快，尤其新北市民應該自律，要求自己非必要時候就不要出國。

侯友宜說，現在才是最嚴峻的時刻，希望國人多包容體諒，全世界都在鎖國，請不要隨便出國，又把病毒帶回來，必須先堵住國門這一關，入境後再進行管控是來不及的，全民配合中央的態度，才能守住防線。

新北市民政局長柯慶忠稍早說明，里長所帶領的旅遊團從西班牙前往杜拜轉機後目前已抵達曼谷，將會在今天下午抵達台灣；他強調，里長並沒有固定上班時間，個人若有行程不需向區公所請假，他也呼籲各區應以最嚴謹態度面對防疫工作，非必要禁止出國，與市府並肩作戰，所有里長在這段時間都知道防疫的重要性，里政活動也都全數取消。

柯慶忠表示，民政局在16日晚間、17日上午都有聯繫林綺芳，林綺芳也向民政局表示她很抱歉，因為人在國外通訊不方便無法及時對外說明。這趟旅行是在去年初決定，當時不知道會發生疫情，出發前團員覺得沒問題，「我身為里長，有婉轉的請他們考慮是否取消，但是仍有里民想要去，身為里長責任有責任保護他們，並不是因為要領一萬四，且當時疫情並不嚴重」。

林綺芳說，他們原本要到香港轉機，後來香港疫情升溫改搭阿聯酋到杜拜轉機，第一天行程都在巴賽隆納市區，第二天就搭飛機到葡萄牙，當時得知疫情愈趨嚴重，旅遊團就決定要提前返台，因此取消飛往馬德里的班機，請旅行社協助訂購從葡萄牙至杜拜轉機回台灣的飛機。

她表示，原本前天就該抵達台灣，不料杜拜返台的班機又被取消，因此該旅行團16日晚間8點就抵達杜拜，旅行社安排飯店等候飛往曼谷轉機，預計17日下午3點就會抵達台灣，在杜拜期間，團員也幾乎都待在飯店。

中央流行疫情指揮中心14日宣布，考量申根區域國家人員流動密切，法國、德國及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜（杜拜含轉機）旅遊疫情建議提升至第三級。該旅遊團先到杜拜轉機至曼谷在返台，因此該團路線包含兩個三級警示國。